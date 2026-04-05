Jornada campera y solidaria en Las Plumas en beneficio a la Escuela 77

El evento se desarrolló íntegramente durante el sábado, comenzando a las 10 de la mañana y extendiéndose hasta la madrugada con un gran baile campero. Según explicaron los organizadores Ariel Calfinao y Jesús Epul, la actividad fue programada para una sola jornada intensa que concentró todas las pruebas y espectáculos en el predio ubicado sobre la Ruta Nacional 25.

Las actividades incluyeron pialadas de yeguarizos por pareja, monta sobre el pial y pruebas de riendas en tres categorías diferentes. Uno de los momentos más destacados fue el broche de oro en categoría gurupa, que contó con la participación de nueve jinetes seleccionados y reservados de las reconocidas tropillas de Barrera y Garbers.

Acompañados por el relato de Nahuel Paillafil, los asistentes disfrutaron de un almuerzo criollo con asado de ternero y potranca. Además de lo deportivo, el encuentro tuvo un fuerte componente social con la instalación de stands de emprendedores y pilcheros, y el sorteo de una motocicleta de 100cc.

La organización confirmó que el balance fue positivo, cumpliendo con el objetivo de colaborar con la Cooperadora de la Escuela 77 de Las Plumas. "Están todos los vecinos invitados a participar y sumarse, no solo de Las Plumas sino de alrededores y todos los que quieran llegar", había expresado Calfinao durante la previa de este encuentro que cerró con artistas locales y regionales sobre el escenario.