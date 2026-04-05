Comienzan las quemas controladas en El Bolsón

El SPLIF confirmó que, tras el cierre de la etapa más crítica de incendios y pasada la Semana Santa, se pondrán en marcha las autorizaciones para la temporada de quemas controladas en El Bolsón. Desde el organismo explicaron que durante las primeras jornadas se permitirá el tratamiento de pilas pequeñas, priorizando la seguridad y el control directo de los residuos vegetales.

Las autoridades indicaron que se espera que hacia el 10 de abril las condiciones meteorológicas sean todavía más estables para avanzar con los trabajos de limpieza en los predios. No obstante, recalcaron la importancia de tramitar los permisos correspondientes y respetar las medidas de prevención para evitar cualquier tipo de propagación no deseada hacia áreas boscosas.

Jorge Cuevas, jefe del SPLIF El Bolsón, apeló a la colaboración de la comunidad para este ciclo que inicia. "El acuerdo tácito tiene que ver con el sentido común", afirmó el referente respecto a la responsabilidad que deben tener los vecinos al momento de utilizar el fuego como herramienta de limpieza. Además, recordó que estas acciones son fundamentales para reducir la carga de material combustible de cara a las próximas temporadas.

E.B.W.