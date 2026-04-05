Jornada de apicultura consciente en Trevelin

Trevelin será sede de una Jornada de Apicultura Consciente el próximo lunes 20 de abril a partir de las 14:30 horas. El encuentro tendrá lugar en la Granja Las Aquileas y contará con la participación de Sebas Iriberri y Cecilia Landaur como facilitadores de la actividad.

Según explicaron los organizadores, la iniciativa está destinada a todas las personas que quieran vivenciar al "Ser Abeja" de una manera profunda y consciente. El objetivo principal es que los asistentes puedan encontrar herramientas que permitan acompañar, cuidar o trabajar de forma respetuosa con el "Ser Colmena", basándose en los principios de la agricultura biodinámica.

Respecto a la modalidad de participación, se informó que existe un aporte voluntario sugerido de $30.000. Los interesados en obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse con Mariano al teléfono +54 9 2945 46-9398 o con Melania al +54 9 11 4033-9951.

E.B.W.