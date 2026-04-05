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05 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Jornada de apicultura consciente en Trevelin

Se realizará el lunes 20 de abril en la Granja Las Aquileas. La propuesta busca brindar herramientas para trabajar respetuosamente con las colmenas desde una perspectiva de agricultura biodinámica. 
Por Redacción Red43

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Trevelin será sede de una Jornada de Apicultura Consciente el próximo lunes 20 de abril a partir de las 14:30 horas. El encuentro tendrá lugar en la Granja Las Aquileas y contará con la participación de Sebas Iriberri y Cecilia Landaur como facilitadores de la actividad.

 

Según explicaron los organizadores, la iniciativa está destinada a todas las personas que quieran vivenciar al "Ser Abeja" de una manera profunda y consciente. El objetivo principal es que los asistentes puedan encontrar herramientas que permitan acompañar, cuidar o trabajar de forma respetuosa con el "Ser Colmena", basándose en los principios de la agricultura biodinámica.

 

Respecto a la modalidad de participación, se informó que existe un aporte voluntario sugerido de $30.000. Los interesados en obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse con Mariano al teléfono +54 9 2945 46-9398 o con Melania al +54 9 11 4033-9951.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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