Convocatoria para investigadores

La provincia, mediante la Secretaría de Ciencia y Tecnología, convoca a la comunidad científica a postularse para los subsidios a la investigación con impacto en el territorio argentino 2026. Esta propuesta, impulsada por la Fundación Williams, busca potenciar estudios de calidad que resuelvan problemáticas locales pero que también mantengan una proyección en el escenario científico internacional. Las áreas incluidas en este llamado son las ciencias agrarias, biológicas, exactas y de ingeniería, brindando un marco amplio para la producción de conocimiento interdisciplinario.

El financiamiento disponible alcanza los 22 millones de pesos por proyecto y está destinado a investigadores argentinos que trabajen en instituciones sin fines de lucro como universidades o centros de investigación. Los requisitos para quienes lideren las propuestas incluyen poseer título de doctorado, contar con una línea de investigación propia de al menos dos años y experiencia previa en la dirección de recursos humanos. Desde el organismo provincial resaltaron que es fundamental fortalecer el sistema tecnológico mediante estos incentivos que permiten adquirir insumos, equipamiento y financiar trabajos de campo.

La ventana para la presentación de los proyectos se encuentra abierta desde marzo y los interesados tienen tiempo de completar sus postulaciones hasta el próximo 20 de abril. Las autoridades remarcaron la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar el desarrollo regional, incentivando a que equipos de toda la provincia presenten sus planes de trabajo. Para obtener mayores detalles sobre las bases y condiciones, los postulantes pueden acceder a la información completa a través de los canales oficiales de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut.

E.B.W.