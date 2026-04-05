Charla internacional sobre el potencial del citron en Gaiman

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, en conjunto con la Municipalidad de Gaiman, invita a la comunidad a participar de la charla titulada Citron melon, a game changer. El encuentro se llevará a cabo el miércoles 8 de abril a las 9 horas a través de la plataforma Google Meet, con un punto de encuentro presencial en la Escuela Agrotécnica N° 733 Benito Owen. La propuesta busca profundizar el conocimiento sobre este fruto que despierta un creciente interés en la zona y explorar nuevas perspectivas para su desarrollo local.

La disertación estará a cargo de Edgar Nyanga, un reconocido académico y economista especializado en agricultura y gestión de proyectos comunitarios. El profesional es el impulsor de la teoría de desarrollo Micro-a-Macro (Micro-to-Macro) y cuenta con una vasta trayectoria en la investigación de comunidades autosustentables. Durante su intervención, Nyanga expondrá la experiencia africana respecto al aprovechamiento del citron melón, un cultivo que tiene sus orígenes en aquel continente, detallando sus diversas aplicaciones alimentarias y comerciales que podrían replicarse en la región.

Desde la organización destacaron que este intercambio no solo permitirá analizar el potencial del cultivo en el contexto chubutense, sino que también pretende abrir canales de vinculación internacional. Se espera que la actividad sea el puntapié inicial para futuras instancias de cooperación, capacitación y contacto directo entre productores locales y especialistas de África subsahariana. Los interesados en participar pueden sumarse a la reunión virtual a través del enlace meet.google.com/kfv-qubh-ehp en el horario previsto.

E.B.W.