Entrega de nuevas viviendas en Puerto Patriada

A menos de tres meses del inicio del incendio forestal en la zona, el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, junto al intendente de El Hoyo, César Salamín, encabezaron el acto de entrega de la segunda etapa de viviendas en Puerto Patriada. Con esta acción se alcanzó un total de cinco familias que ya cuentan con su nuevo hogar, siguiendo el cronograma estipulado por las autoridades provinciales y municipales para dar respuesta a la emergencia habitacional.

Durante el encuentro con los vecinos, el mandatario provincial resaltó el espíritu solidario de la comunidad y el acompañamiento mutuo entre los damnificados. En ese contexto, Torres brindó tranquilidad a quienes aún esperan la finalización de sus unidades y afirmó que antes del invierno todos los afectados van a tener su casa, como corresponde. Asimismo, el gobernador hizo hincapié en la gestión articulada que permitió estos avances y manifestó que lo importante es entender el valor de la palabra, el esfuerzo y todo lo que hicimos trabajando en conjunto con los intendentes, sin divisiones partidarias y con resultados concretos.

Por su parte, el intendente César Salamín coincidió con la proyección de las tareas y destacó el ritmo de obra que se mantiene en la localidad. Seguimos a paso firme con la construcción de las casas y todas las personas que perdieron su hogar van a tener un techo antes del invierno, aseguró el jefe comunal durante la ceremonia. En esta oportunidad, las soluciones habitacionales fueron destinadas a tres familias de la comunidad Pulgar y a Benjamín Christ.

Las viviendas entregadas cuentan con una superficie de 40 metros cuadrados distribuidos en planta baja, con dos dormitorios e instalaciones eléctricas y sanitarias completas. Las unidades están equipadas con pisos cerámicos, bacha, bajo mesada, cocina de cuatro hornallas, artefactos de baño y tanque de agua con bomba. Para hacer frente a las bajas temperaturas de la región, disponen de un sistema de calefacción de combustión lenta y termotanque de alta recuperación.

E.B.W.