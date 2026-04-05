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Por Redacción Red43

Secuestran droga en el acceso al Parque Nacional Los Alerces

Personal del Escuadrón 36 Esquel de Gendarmería Nacional incautó marihuana durante un control vehicular sobre la Ruta Provincial 71. Un hombre quedó supeditado a la causa por infracción a la ley. 
Por Redacción Red43

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En el marco de los operativos preventivos que se despliegan de forma permanente en puntos estratégicos de la cordillera, efectivos de Gendarmería Nacional detectaron el traslado de sustancias prohibidas en el ingreso al Parque Nacional Los Alerces. El procedimiento se desarrolló a la altura del kilómetro 33 de la Ruta Provincial 71, donde los uniformados interceptaron un vehículo Toyota Etios conducido por un hombre para una inspección de rutina.

 

La detección de los estupefacientes fue posible gracias a la intervención de un can especializado en narcóticos de la fuerza. Al acercarse al automóvil, el animal realizó una marcación pasiva que alertó de inmediato a los gendarmes. Ante esta situación, se dio intervención al magistrado de turno, quien autorizó la requisa exhaustiva del rodado, del conductor y de sus pertenencias ante la presencia de testigos.

 

Durante la inspección, los efectivos hallaron un recipiente que contenía una sustancia vegetal. Al someterla al test de orientación, el resultado confirmó que se trataba de cannabis sativa. A raíz del hallazgo, se labraron las actuaciones por infracción a la Ley 23.737. El conductor fue debidamente identificado y, por disposición judicial, recuperó la libertad supeditado a la evolución de la causa.

 

Desde el Escuadrón 36 de Esquel señalaron que estas acciones se inscriben en el fortalecimiento de la seguridad en rutas, pasos fronterizos y áreas protegidas de la región. El objetivo principal de estos controles es prevenir delitos vinculados al narcotráfico y asegurar el orden público en las zonas de mayor tránsito turístico y local.

 

 

 

 

E.B.W.

 

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