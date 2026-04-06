La memoria y el futuro de los adultos mayores se piensa y celebra en la 2° “Semana Plateada”

Ana Julia Ochoa es la directora de Alma Viva, Desafiando las Canas, un emprendimiento que lleva cuatro años en la ciudad de Esquel, e invita a un ciclo de actividades “pensadas y construidas para personas mayores de 50 años”.



Desde este domingo, la 2° “Semana Plateada”, propone diferentes jornadas para “permitirnos rescatar nuestra historia, poder vivir cosas que estamos viviendo en el presente, pero también poder proyectar cuestiones para el futuro, porque las personas mayores también tenemos un futuro y podemos proyectarlo, y esa es la idea o parte de lo que queremos transmitir”.



Distintas propuestas para cada día y en distintos lugares: “arrancamos el domingo 12 de abril con un fogón y cascarilla, y ahí viene lo del rescate que decía, muchas de las personas con las que he conversado no han vuelto a tomar cascarilla, no sé cuántos de los que están escuchando han conocido o tomado cascarilla, yo la conocí hace dos años acá en Esquel, y es un sabor maravilloso, pero para muchas personas ese sabor tiene historia, es reencontrarnos con aquellos momentos al lado de un fuego”.



La actividad será en el Centro de Jubilados del barrio Bella Vista y Estación, calle Miguens 1318, de 17 a 20 horas: “podemos cantar, porque vamos a armar una guitarreada, en el que podemos recitar, en el que podemos leer algo que alguno quiera escribir, contarnos historias y si alguno tiene alguna foto por allá de esos recuerdos y la quiere traer para compartir. Hay que llevar un jarrito o una taza para la cascarilla, también se puede llevar equipo de mate, algo rico para compartir, pero muchas ganas de recordar, recordar desde la alegría, no desde la melancolía, desde la alegría, y utilizar también ese gran recurso que es el fogón”.

El lunes continúan las actividades en el Salón de la Ahonikénk, calle Sáenz Peña casi esquina Pasteur, con una jornada de recreación junto a Jessica De Los Santos, técnica en recreación y tiempo libre, un espacio de teatro improvisado con Diego Recagno y un espacio de Salud Movimiento: “no como medio para pasar el tiempo, sino la recreación como derecho, dentro de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, uno de sus artículos habla del derecho a la recreación, porque la recreación y el tiempo libre son parte importante de la vida de cada persona. Si nosotros aprendemos y continuamos con nuestra actitud lúdica y jugando, eso nos permite comunicarnos de otra manera, nos da herramientas para resolver problemas”.

El miércoles 15, de 18 a 20:30 horas, la invitación es a un conversatorio: “le dimos por nombre Identidad Flexible, algo que se está trabajando mucho desde distintos lugares y nosotros lo vamos a abordar como equipo interdisciplinario, porque hemos conformado un equipo interdisciplinario para personas mayores a cargo de tres profesionales. Maite Mansilla, que ella es psicóloga y magíster en Gerontología. Candela Fornasari, que es médica especialista en Geriatría y quién les habla, profesora en Educación Física”.

El jueves en el mismo lugar y horario, la propuesta será construir un programa de streaming con estas temáticas, historias y debates, también abierto al publico, junto a Trova Producciones.

La semana de actividades cierra el día sábado 18 de abril con un “Baile Plateado”: “Quienes quieran, si les gusta y si quieren, pueden llevarse algo plateado. Puede ser todo plateado o puede ser algún elemento sobre su cuerpo o sobre su cabeza que tenga el color plateado. Es un baile a disfrutar y a compartir en el Centro de Jubilados de la calle Molinari de Esquel, a partir de las 21 horas.

La semana plateada está abierta a cualquier persona “mayor de 50 años, cualquier persona adulta también puede, la idea es un espacio adulto por lo que va a suceder en cada una de las jornadas y para que el protagonismo lo tengan las personas mayores”.

SL