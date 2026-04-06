La región cordillerana se posiciona en el mapa de los pescadores esta temporada

Pablo Buono, director de Pesca Continental de la provincia del Chubut, detalló los controles realizados durante Semana Santa en cuanto a la prevención y contravenciones en caso de pesca furtiva en las nacientes de los ríos de la región.



“La idea principalmente es desalentar la pesca furtiva”, explicó: “desalentar la pesca que aquellos que se acercan a los ambientes que tienen un atractivo de pesca deportiva muy interesante para sacar truchas y venderla en locales comerciales. Así que acompañamos los controles que hacen periódicamente la gente de bromatología”.



El fin de semana tuvo distintas intervenciones: “tuvimos operativos en lugares claves que son en Rio Senguer, en la boca del lago Víntter, donde nace el Corcovado, siempre para esta época son lugares muy buscados, el Lago Engaño que usamos de base. Tener presencia en esos lugares con los recursos que tenemos”.



La pesca es una actividad frecuente en la zona, pero no siempre en los mejores términos: “encontramos pescadores en regla, encontramos pescadores que le faltaban el permiso de pesca, encontramos distintas situaciones. Los medios nacionales van a empezar esta semana a hacer unas actividades en Trevelin y Cholila, El Maitén, Lago Puelo, etcétera, con motivo de fomentar, difundir la pesca deportiva hasta el cierre de temporada que es el primero de mayo. Nosotros lo extendimos hasta el 3 de mayo porque cae domingo, como para aprovechar ese fin de semana más”.



Los salmones, un atractivo para todo pescador: “salmones chinook que están subiendo a Lago Puelo porque son criaturas de más de 10 kilos, fomentar esa pesca y sea una cuestión buscada a nivel nacional y que se imponga esa dentro del calendario de los pescadores”.



La trucha es el botín habitual en los pescadores furtivos: “Los furtivos que van y sacan 20 o 30 truchas como para vender por kilo, la bajada de línea sigue siendo entender que esos peces vivos en esos ambientes que están reconocidos a nivel nacional, algunos tan mundialmente conocidos, tienen un valor estratégico para la zona”.



SL

