Cárceles sin celulares: respaldo de los vecinos al proyecto de ley en la web de la Legislatura

El espacio contiene el acceso al proyecto de ley que fue enviado por el Poder Ejecutivo; y un formulario para que la comunidad pueda realizar comentarios, observaciones y plantear propuestas en relación con la iniciativa legislativa. Se puede acceder a través del link









Es una iniciativa que tiene como objetivo ampliar los canales de acceso a la información pública legislativa y promover una participación ciudadana responsable, informada y abierta, permitiendo que vecinos, instituciones, especialistas y actores interesados puedan acercar comentarios, aportes y observaciones sobre el contenido del proyecto.



Algunas de las opiniones



“Apoyo a la iniciativa. Los delincuentes delinquen estando presos, se debe terminar”, es una de las opiniones volcadas por una ciudadana de Puerto Madryn; “Apoyo a la iniciativa. Adhiero en todos sus términos el proyecto presentado”, agregó un jubilado de Trelew, en otro de los comentarios.



“Los ciudadanos nos sentimos vulnerables frente a las mafias de las cárceles. Los ciudadanos no podemos tener menos derechos que los detenidos por delinquir”, aportó un ciudadano de Rada Tilly.



“En sí el proyecto resulta adecuado y oportuno en cuanto busca prevenir la comisión de delitos desde los lugares de detención, establece una prohibición clara del uso de dispositivos móviles y garantiza también los canales institucionales de comunicación. Se valora el enfoque integral adoptado, que procura compatibilizar la seguridad pública con el respeto por los derechos de las personas privadas de libertad”, indicó por su parte otra vecina de Trelew, quien además hizo observaciones sobre algunos de los artículos.



“Apoyo a la iniciativa. Solo expresar mi total apoyo a este proyecto de ley, no solo previene de posibles comisiones de delitos, sino que da cumplimiento a garantías constitucionales vigentes”, dijo por su parte, también a través del formulario, otra ciudadana de Puerto Madryn.

Desde Trelew llegó una objeción al proyecto, ya que “viola garantías constitucionales”.



En tanto, otro ciudadano de Trelew hizo una observación general: “Debe instrumentarse un sistema de grabación de las llamadas entrantes y salientes, con identificación positiva de quienes participan en la llamada y este material obtenido quedará sellado a los fines de la privacidad, pero serán pasibles de ser escuchados y peritados bajo orden judicial, constituyéndose en plena prueba en caso de ilícito”.



Comentarios considerados

Los comentarios recibidos serán puestos a consideración en el marco del análisis legislativo, como contribución al debate institucional que se desarrolla en el ámbito de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia que preside la diputada María Andrea Aguilera; y de Legislación General, Cultura y Educación que encabeza la legisladora Sonia Cavagnini.



En este contexto, además, se llevan adelante las reuniones informativas, la primera de las cuales se realizó el lunes de la semana pasada, mientras que la segunda se llevará adelante el miércoles, 8 de abril.



Allí participarán el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el procurador general, Jorge Miquelarena; el defensor general, Sebastián Daroca; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Fiscal de la Nación; y Nicanor Barrios, integrante de la Asociación Pensamiento Penal, organización de la sociedad civil, entre otros.







Las reuniones informativas, transmitidas en vivo por la cuenta de YouTube y por las redes de la Legislatura, cuentan con la participación de legisladores de todos los bloques, además de funcionarios judiciales y policiales, con el objetivo de tratar en profundidad el proyecto de ley.

Tanto los aportes de los funcionarios participantes como de los ciudadanos que dejan sus opiniones en el espacio de participación abierto en la web legislativa serán tomados en cuenta para enriquecer y optimizar el proyecto.













M.G