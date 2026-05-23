Choque en pleno centro de Esquel: no hubo heridos de gravedad

La tranquilidad de la mañana de este sábado en pleno centro de Esquel se vio alterada por un siniestro vial. Minutos antes de las 9:00 horas, un remis y un automóvil particular colisionaron en la esquina de 9 de Julio y Avenida Fontana, una zona de importante flujo vehicular.

El impacto provocó complicaciones momentáneas en el tránsito, lo que requirió la intervención inmediata de personal de la Policía del Chubut. Los agentes trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y realizar las pericias de rigor, buscando determinar las causas que originaron la colisión.

Según las primeras informaciones brindadas por las autoridades, el saldo del accidente fue afortunadamente leve: si bien se registraron daños materiales en ambos vehículos, no hubo personas con heridas de gravedad, reportándose únicamente lesiones de carácter leve en los involucrados.

Tras el despeje de la calzada, se restableció el flujo vehicular normal. No obstante, las fuerzas de seguridad recordaron a los conductores extremar la precaución al transitar por las calles céntricas de la ciudad, respetando las prioridades de paso y manteniendo la atención necesaria para prevenir incidentes.





