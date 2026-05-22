Con escáner y perros detectores, la policía realizó controles antinarcóticos en los accesos a la ciudad

En el marco de las políticas de prevención del delito y el combate al tráfico de estupefacientes, la Sección Antinarcóticos de Esquel —dependiente de la Unidad Regional— desplegó un fuerte operativo público preventivo durante la tarde y la noche de este último jueves. Las actuaciones se extendieron entre las 18:00 y las 22:30 horas, abarcando de forma simultánea el Puesto Policial 625 sobre la Ruta Nacional N° 259 y las instalaciones de la Terminal de Ómnibus.

El dispositivo, desarrollado en conjunto con el personal de la Comisaría Segunda, incluyó un exhaustivo control vehicular y la identificación de personas en el acceso a la localidad. En paralelo, dentro de la terminal de pasajeros, las fuerzas de seguridad realizaron un control de encomiendas y un barrido de las listas de viajeros de los colectivos de larga distancia, cruzando datos en los sistemas informáticos SIFCOP, MIMINSEG y SKUA.

Para garantizar la efectividad del procedimiento, el operativo contó con el despliegue de seis efectivos de la sección especializada, apoyados por dos canes detectores de narcóticos y un escáner de equipaje de última generación. Como resultado general de esta labor preventiva, se logró fiscalizar 49 vehículos y se identificó a un total de 100 personas.

La novedad de mayor relevancia de la jornada se registró cerca de las 19:40 horas, durante la inspección de una unidad de la empresa Vía Tac que cubría el itinerario desde Bariloche hacia Puerto Madryn. Al realizar el pasaje por la bodega y el habitáculo, uno de los canes realizó una marcación positiva sobre el equipaje de dos pasajeras, ambas mujeres mayores de edad.

El animal detectó anomalías en una mochila de color marrón (propiedad de una ciudadana de iniciales S. J.), y de forma simultánea en una mochila gris y una riñonera negra (pertenecientes a una mujer de iniciales L. C. G.). Ante la firme presunción de una infracción a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737), las autoridades policiales se comunicaron con la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel para gestionar las órdenes de requisa de urgencia.

Una vez autorizadas las medidas judiciales, los efectivos procedieron a la apertura y revisión de las pertenencias. Mientras que la inspección sobre los elementos de la primera mujer arrojó resultados negativos, el procedimiento sobre los bolsos de L. C. G. fue positivo.

En el interior de su equipaje se hallaron tres cigarrillos de manufactura casera que contenían cannabis sativa (marihuana), con un peso total de 2 gramos, sustancia que fue confirmada tras someterla a los reactivos químicos de campo. Las autoridades procedieron al inmediato secuestro de los elementos y labraron las actuaciones correspondientes bajo la firma de la División Policía Patrimonial.











M.G