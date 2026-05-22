11° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 22 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 policiales Red43Esquel
22 de Mayo de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Con escáner y perros detectores, la policía realizó controles antinarcóticos en los accesos a la ciudad

Se identificó a 100 personas y se detectó a una mujer transportando estupefacientes en un micro de larga distancia proveniente de Bariloche. El procedimiento fue ordenado por la Sede Fiscal Descentralizada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de las políticas de prevención del delito y el combate al tráfico de estupefacientes, la Sección Antinarcóticos de Esquel —dependiente de la Unidad Regional— desplegó un fuerte operativo público preventivo durante la tarde y la noche de este último jueves. Las actuaciones se extendieron entre las 18:00 y las 22:30 horas, abarcando de forma simultánea el Puesto Policial 625 sobre la Ruta Nacional N° 259 y las instalaciones de la Terminal de Ómnibus.

 

El dispositivo, desarrollado en conjunto con el personal de la Comisaría Segunda, incluyó un exhaustivo control vehicular y la identificación de personas en el acceso a la localidad. En paralelo, dentro de la terminal de pasajeros, las fuerzas de seguridad realizaron un control de encomiendas y un barrido de las listas de viajeros de los colectivos de larga distancia, cruzando datos en los sistemas informáticos SIFCOP, MIMINSEG y SKUA.

 

Para garantizar la efectividad del procedimiento, el operativo contó con el despliegue de seis efectivos de la sección especializada, apoyados por dos canes detectores de narcóticos y un escáner de equipaje de última generación. Como resultado general de esta labor preventiva, se logró fiscalizar 49 vehículos y se identificó a un total de 100 personas.

 

La novedad de mayor relevancia de la jornada se registró cerca de las 19:40 horas, durante la inspección de una unidad de la empresa Vía Tac que cubría el itinerario desde Bariloche hacia Puerto Madryn. Al realizar el pasaje por la bodega y el habitáculo, uno de los canes realizó una marcación positiva sobre el equipaje de dos pasajeras, ambas mujeres mayores de edad.

 

El animal detectó anomalías en una mochila de color marrón (propiedad de una ciudadana de iniciales S. J.), y de forma simultánea en una mochila gris y una riñonera negra (pertenecientes a una mujer de iniciales L. C. G.). Ante la firme presunción de una infracción a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737), las autoridades policiales se comunicaron con la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel para gestionar las órdenes de requisa de urgencia.

 

Una vez autorizadas las medidas judiciales, los efectivos procedieron a la apertura y revisión de las pertenencias. Mientras que la inspección sobre los elementos de la primera mujer arrojó resultados negativos, el procedimiento sobre los bolsos de L. C. G. fue positivo.

 

En el interior de su equipaje se hallaron tres cigarrillos de manufactura casera que contenían cannabis sativa (marihuana), con un peso total de 2 gramos, sustancia que fue confirmada tras someterla a los reactivos químicos de campo. Las autoridades procedieron al inmediato secuestro de los elementos y labraron las actuaciones correspondientes bajo la firma de la División Policía Patrimonial.

 

 

 




M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Murió electrocutada con una planchita de pelo: el terrible final de una adolescente
2
 Q.E.P.D. Mariana Alejandra Gaspari
3
 Ex trabajadores del Casino de Esquel organizarán un mate bingo
4
 Presentan un manual y una plataforma digital para optimizar las emergencias neurológicas en el Hospital Zonal Esquel
5
 El extremo del horror: Quedó firme la condena contra un hombre acusado de abuso sexual infantil contra su hijo
1
 El fiscal ambiental de Buenos Aires visitó la Fiscalía de Esquel
2
 La Policía del Chubut lanza un curso básico para vigiladores privados
3
 Agenda deportiva: los días, horarios y lugares de cada competencia en la ciudad
4
 Familias del Club Slalom invitan a sumarse a la institución de cara a la temporada invernal
5
 QEPD: Dora Sierra
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -