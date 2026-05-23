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Por Redacción Red43

Avanzan en la implementación de Firma Digital en la Legislatura del Chubut

Autoridades y personal legislativo participaron de jornadas de formación para modernizar procesos administrativos. La herramienta busca agilizar trámites, reducir el uso de papel y garantizar mayor seguridad en la gestión pública.
Por Redacción Red43

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Con la participación de autoridades y personal de la Legislatura, se llevó adelante durante dos días, jueves y viernes, una jornada de capacitación sobre Firma Digital, destinada a interiorizar a los agentes legislativos sobre el funcionamiento e implementación de esta herramienta tecnológica en los procesos administrativos y parlamentarios.

La jornada estuvo a cargo de las agentes de registro Ivana Bustamante, Yanina Cáceres y Soraya Lara, integrantes de la Subsecretaría de Innovación y Mejora de los Procesos dependiente de la Secretaría General de Gobierno.

Luego de la capacitación, se avanzó con el registro de Firma Digital de diputados, autoridades y personal legislativo. Las jornadas continuarán durante los próximos días, con el objetivo de alcanzar la totalidad del personal que desee incorporarse a esta herramienta tecnológica.

En la apertura de la actividad, el vicegobernador Gustavo Menna, resaltó la importancia de avanzar en procesos de modernización dentro del Poder Legislativo: “La Firma Digital da certeza, trazabilidad y simplifica procesos. Tenemos que avanzar también hacia el expediente digital y continuar incorporando herramientas tecnológicas que mejoren la calidad del trabajo legislativo y administrativo”, expresó.

Asimismo, valoró la participación del personal legislativo en la capacitación y remarcó la importancia de fortalecer la formación permanente del personal, señalando que “esto habla de vocación de servicio y de la voluntad de seguir mejorando constantemente”.

Participaron de la apertura, además, la secretaria legislativa, Ligia Morell; la secretaria General de Gobierno, Macarena Acuipil; y la subsecretaria de Innovación y Mejora de Procesos, Tamara Sander.

Modernización y trabajo conjunto

La secretaria legislativa, Ligia Morell, destacó el trabajo articulado con la Subsecretaría de Innovación y Mejora de los Procesos dependiente de la Secretaría General de Gobierno, y subrayó que la implementación de la Firma Digital permitirá agilizar trámites, reducir el uso de papel y avanzar en la modernización de las distintas áreas legislativas.

En tanto, Tamara Sander, subsecretaria de la cartera provincial, agradeció la predisposición de las autoridades y explicó que la herramienta podrá ser utilizada tanto en el ámbito laboral como en gestiones personales, ya que cualquier ciudadano argentino puede solicitar su Firma Digital. 
Además indicó que la Provincia actúa como Autoridad de Registro avalada por Nación, permitiendo avanzar en procesos administrativos con mayor legitimidad, seguridad y agilidad.

La capacitación incluyó una demostración práctica sobre la utilización de la plataforma, la firma de documentos y los mecanismos de validación digital, con el objetivo de que los agentes puedan incorporar la herramienta en las tareas administrativas diarias.

 

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