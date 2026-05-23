Estudiantes de la UDC lanzaron “Naturaleza en diálogo”, un nuevo podcast sobre conservación ambiental

La iniciativa surge en el marco del Proyecto de Extensión Universitaria “Naturaleza en diálogo: Podcast sobre áreas naturales, ciencia, cultura y concientización ambiental”, impulsado por docentes, estudiantes y áreas institucionales de la UDC. El proyecto busca generar un espacio de comunicación accesible y atractivo para reflexionar sobre los desafíos ambientales contemporáneos y la complejidad de las áreas naturales desde una mirada interdisciplinaria.

El podcast toma a las áreas naturales como punto de partida para abordar temáticas globales como biodiversidad, género, patrimonio cultural, salud y tecnología, articulando conocimientos producidos en distintas carreras y programas de la universidad.

Además de promover la divulgación de contenidos científicos y culturales, la propuesta fortalece las herramientas de comunicación de las y los estudiantes participantes, quienes intervienen activamente en la investigación, producción, guionado y grabación de cada episodio.

Desde la universidad se destacó que el proyecto busca “visibilizar los desafíos de conservación y gestión de áreas naturales, conectando estos temas con debates globales en un formato accesible”, promoviendo una mayor conciencia ambiental y social tanto en la comunidad universitaria como en el público en general.

Primer episodio



En este primer episodio, las estudiantes Delfi, Naty y Agus realizan una introducción al universo de las áreas naturales protegidas y su importancia para la conservación ambiental, el cuidado de la biodiversidad y el vínculo con las comunidades. A través de una charla cercana y dinámica, el programa invita a reflexionar sobre el rol que cumplen estos espacios en la región y los desafíos que enfrentan en la actualidad.

Esta emisión cuenta con la participación de Kevin Anderson, guardaparque del Área Natural Protegida El Doradillo, y de Dulce Blanco, guardafauna del ANP Punta Loma y primera licenciada en Administración de Áreas Naturales egresada de la Universidad del Chubut. Ambos comparten sus experiencias en territorio, sus recorridos profesionales y distintas miradas sobre la gestión y preservación de los ecosistemas patagónicos.

“Naturaleza en diálogo” tendrá una serie de episodios distribuidos en plataformas digitales abiertas y gratuitas, con difusión a través del sitio web y las redes sociales de la Universidad del Chubut. El programa se escuchar el episodio en la plataforma de Spotify.







M.G