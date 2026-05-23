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23 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Estudiantes de la UDC lanzaron “Naturaleza en diálogo”, un nuevo podcast sobre conservación ambiental

La Universidad del Chubut presentó una propuesta de extensión universitaria que busca acercar debates sobre ciencia, cultura y gestión de áreas naturales.
Por Redacción Red43

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La iniciativa surge en el marco del Proyecto de Extensión Universitaria “Naturaleza en diálogo: Podcast sobre áreas naturales, ciencia, cultura y concientización ambiental”, impulsado por docentes, estudiantes y áreas institucionales de la UDC. El proyecto busca generar un espacio de comunicación accesible y atractivo para reflexionar sobre los desafíos ambientales contemporáneos y la complejidad de las áreas naturales desde una mirada interdisciplinaria.

 

El podcast toma a las áreas naturales como punto de partida para abordar temáticas globales como biodiversidad, género, patrimonio cultural, salud y tecnología, articulando conocimientos producidos en distintas carreras y programas de la universidad.

 

Además de promover la divulgación de contenidos científicos y culturales, la propuesta fortalece las herramientas de comunicación de las y los estudiantes participantes, quienes intervienen activamente en la investigación, producción, guionado y grabación de cada episodio.

 

Desde la universidad se destacó que el proyecto busca “visibilizar los desafíos de conservación y gestión de áreas naturales, conectando estos temas con debates globales en un formato accesible”, promoviendo una mayor conciencia ambiental y social tanto en la comunidad universitaria como en el público en general.

 

Primer episodio

En este primer episodio, las estudiantes Delfi, Naty y Agus realizan una introducción al universo de las áreas naturales protegidas y su importancia para la conservación ambiental, el cuidado de la biodiversidad y el vínculo con las comunidades. A través de una charla cercana y dinámica, el programa invita a reflexionar sobre el rol que cumplen estos espacios en la región y los desafíos que enfrentan en la actualidad.

 

Esta emisión cuenta con la participación de Kevin Anderson, guardaparque del Área Natural Protegida El Doradillo, y de Dulce Blanco, guardafauna del ANP Punta Loma y primera licenciada en Administración de Áreas Naturales egresada de la Universidad del Chubut. Ambos comparten sus experiencias en territorio, sus recorridos profesionales y distintas miradas sobre la gestión y preservación de los ecosistemas patagónicos.

 

“Naturaleza en diálogo” tendrá una serie de episodios distribuidos en plataformas digitales abiertas y gratuitas, con difusión a través del sitio web y las redes sociales de la Universidad del Chubut. El programa se escuchar el episodio en la plataforma de Spotify.



M.G

 

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