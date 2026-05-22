Provincia detalló las obras de refacción y gas en las escuelas de la cordillera

El Gobierno del Chubut, a través de la Delegación Regional de Obras Públicas en Esquel, avanza con el plan de infraestructura destinado a los establecimientos educativos de la comarca andina y la cordillera. El titular del área, Gabriel Palma, realizó un pormenorizado balance de los edificios públicos entregados entre finales del año pasado y principios de este 2026, como así también de las obras que se ejecutan actualmente de cara a la temporada invernal.

Palma explicó que se sostiene una intervención constante sobre las escuelas y detalló cuáles fueron las estructuras que ya se pusieron a disposición de las comunidades educativas tras concluir tareas de readecuación integral.

El funcionario repasó la nómina de escuelas que ya cuentan con sus obras terminadas:

Escuela N° 502 (Esquel): Se realizó una refacción integral del edificio, que incluyó el arreglo de baños y cielorrasos, junto a la provisión y colocación de equipos de calefacción. Además, se ejecutó la adecuación de doble regulación de gas exigida por la normativa NAG 226 de ENARGAS.

Escuela N° 523 (Esquel): Concluida durante los primeros meses de este año, los trabajos estuvieron enmarcados bajo las normativas vigentes de regulación de gas de ENARGAS.

Escuela N° 701 Politécnica (Esquel): Se finalizó recientemente una obra de gran envergadura. “Fue un trabajo bastante importante que incluyó la incorporación de cuatro equipos de calefacción nuevos y toda la cañería de gas nueva con una doble regulación importante, que incluye también la provisión de gas para el SUM”, detalló Palma.

Escuela N° 10 (Carrenleufú): Edificio entregado tras completar las reparaciones programadas.

Escuela N° 51 (Río Pico): Se habilitaron refacciones integrales en el sector de salones y aulas para mejorar las condiciones de habitabilidad.

Escuela N° 97 (Aldea Las Pampas): A través de personal propio de la delegación, se concretó la readecuación interna de la cañería de gas que presentaba requerimientos técnicos obligatorios.

Por otra parte, Obras Públicas mantiene frentes abiertos en diferentes localidades para dar soluciones definitivas a fallas estructurales crónicas: “Estamos en ejecución en este momento en la Escuela 188 de Alto Río Persi, que tiene una refacción de cocina y baño. También en la Escuela 37 de Trevelin, donde hacemos un cambio integral del sistema de calefacción, pasando de caldera a equipos de aire. Ese sistema viejo generaba inconvenientes en invierno; teníamos que ir todas las semanas a verificar porque se acumulaba mucho aire en la cañería, entonces era un constante estar manteniéndola para que funcione”, graficó el director.

A esta lista en ejecución se suman los trabajos bajo normativa NAG 226 en el Jardín N° 444 y el Jardín N° 436, como así también en el SUM de la Escuela N° 713 de Esquel, donde se está realizando la provisión y colocación de un equipo de calefacción completamente nuevo.

Más allá de las grandes obras contratadas, Palma resaltó el valor del mantenimiento cotidiano a través del sistema de incidencias que reportan los directivos escolares diariamente.

“Estamos tratando de dar una prioridad en escala: primero gas, luego electricidad y agua, más o menos en ese orden. Eso es lo que más apremia, más en estas épocas invernales en que tenemos que darle prioridad a lo que es el tema gas”, puntualizó.

Finalmente, el Director Regional ponderó la estrategia operativa de las cuadrillas del Estado: “Las intervenciones se hacen a través de personal propio. Hacemos una revisión primero y la coordinación de los trabajos para tratar de asegurar siempre el funcionamiento del edificio, buscando no intervenir en el paro de clases”, concluyó.





M.G