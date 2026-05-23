Tensión en el barrio Ceferino: un joven demorado tras disturbios en la vía pública

La tranquilidad del barrio Ceferino se vio interrumpida en los primeros minutos de este sábado cuando el Centro de Monitoreo de Esquel recibió un alerta por una pelea callejera. El episodio ocurrió cerca de las 00:20 horas sobre el pasaje Santa Fe, zona donde se registró una importante concentración de personas.

Al llegar al lugar, el personal de las Comisarías Primera y Segunda, junto con el Mini Comando, encontró a efectivos de Infantería realizando tareas de dispersión. Según se informó, en el lugar se encontraba un grupo de jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Actitud desafiante y demora

Durante el operativo de dispersión, uno de los presentes se tornó hostil hacia el personal policial. El joven, que presentaba un evidente estado de ebriedad, comenzó a proferir insultos e incitó a los efectivos a pelear, negándose sistemáticamente a retirarse del sitio.





Ante la negativa y con el fin de evitar mayores incidentes, los policías procedieron a reducir al individuo y lo trasladaron a la dependencia policial. Desde la Fiscalía se dispuso que el joven permanezca demorado hasta recuperar su lucidez, bajo las actuaciones correspondientes por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.







M.G