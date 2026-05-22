La policía recapturó al peligroso delincuente que se había fugado de la U6 de Rawson

En un rápido y efectivo despliegue cerrojo, el personal de la Policía del Chubut logró recapturar este viernes a un peligroso delincuente que pocas horas antes se había evadido de la Unidad Penitenciaria Federal Nº 6, ubicada en la capital provincial. El prófugo, de nombre Mathias Flores, se encontraba alojado en el mencionado complejo carcelario de máxima seguridad.

Tras recibir la alerta del escape, las fuerzas de seguridad provinciales montaron un fuerte operativo de rastrillaje en las inmediaciones y zonas adyacentes al penal de Rawson. El procedimiento clave estuvo a cargo de los efectivos de la División Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) de la fuerza provincial.

Los motoristas policiales localizaron al evadido en la vía pública, dando inicio a una intensa persecución civil que concluyó con la reducción y aprehensión inmediata del sujeto.

Luego de efectivizarse la detención en la calle y constatar su estado de salud general, Flores quedó nuevamente a disposición de la Justicia y de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Se dispuso su reingreso inmediato a la unidad carcelaria bajo estrictas medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes.