11° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 22 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 policiales Red43rawson
22 de Mayo de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

La policía recapturó al peligroso delincuente que se había fugado de la U6 de Rawson

El operativo fue concretado de manera inmediata por efectivos de la División GRIM este mismo viernes en la capital provincial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un rápido y efectivo despliegue cerrojo, el personal de la Policía del Chubut logró recapturar este viernes a un peligroso delincuente que pocas horas antes se había evadido de la Unidad Penitenciaria Federal Nº 6, ubicada en la capital provincial. El prófugo, de nombre Mathias Flores, se encontraba alojado en el mencionado complejo carcelario de máxima seguridad.

 

Tras recibir la alerta del escape, las fuerzas de seguridad provinciales montaron un fuerte operativo de rastrillaje en las inmediaciones y zonas adyacentes al penal de Rawson. El procedimiento clave estuvo a cargo de los efectivos de la División Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) de la fuerza provincial.

 

Los motoristas policiales localizaron al evadido en la vía pública, dando inicio a una intensa persecución civil que concluyó con la reducción y aprehensión inmediata del sujeto.

 

Luego de efectivizarse la detención en la calle y constatar su estado de salud general, Flores quedó nuevamente a disposición de la Justicia y de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Se dispuso su reingreso inmediato a la unidad carcelaria bajo estrictas medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Murió electrocutada con una planchita de pelo: el terrible final de una adolescente
2
 Q.E.P.D. Mariana Alejandra Gaspari
3
 Ex trabajadores del Casino de Esquel organizarán un mate bingo
4
 Presentan un manual y una plataforma digital para optimizar las emergencias neurológicas en el Hospital Zonal Esquel
5
 El extremo del horror: Quedó firme la condena contra un hombre acusado de abuso sexual infantil contra su hijo
1
 El fiscal ambiental de Buenos Aires visitó la Fiscalía de Esquel
2
 La Policía del Chubut lanza un curso básico para vigiladores privados
3
 Agenda deportiva: los días, horarios y lugares de cada competencia en la ciudad
4
 Familias del Club Slalom invitan a sumarse a la institución de cara a la temporada invernal
5
 QEPD: Dora Sierra
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -