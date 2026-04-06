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07 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Pronóstico en Esquel: se espera un martes agradable y con ascenso de la temperatura

Después de una mañana fresca, el clima en Esquel ofrecerá una tarde primaveral. No se esperan ráfagas de viento ni precipitaciones para las próximas horas.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 7 de abril una jornada marcada por la estabilidad y condiciones climáticas muy favorables en nuestra ciudad. Según los datos oficiales, se espera un cielo que irá de parcialmente nublado a algo nublado, permitiendo disfrutar del sol durante gran parte del día.

 

La jornada comenzará con una madrugada fresca, registrando una temperatura mínima de 7°C, que irá ascendiendo paulatinamente durante la mañana hasta llegar a los 9°C.

 

Tarde primaveral

 

El punto más alto de la temperatura se dará durante la tarde, cuando el termómetro alcance los 20°C, convirtiéndose en el momento ideal para aprovechar los espacios verdes o los circuitos naturales cercanos a la ciudad. Hacia la noche, el ambiente se mantendrá templado, con una temperatura que descenderá hasta los 15°C.

 

Viento y Precipitaciones

 

Una de las mejores noticias para los vecinos es la calma ambiental:

 

Viento: Se mantendrá leve durante todo el día, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, soplando predominantemente desde el Oeste (O).

 

Ráfagas: No se esperan ráfagas de viento para ninguna franja horaria.

 

Lluvias: La probabilidad de precipitaciones es del 0%, asegurando un martes totalmente seco.

 

Con estas condiciones, el clima en la cordillera invita a realizar actividad física y disfrutar del entorno antes del descenso térmico propio de la época.




 

 

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