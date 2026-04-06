Pronóstico en Esquel: se espera un martes agradable y con ascenso de la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 7 de abril una jornada marcada por la estabilidad y condiciones climáticas muy favorables en nuestra ciudad. Según los datos oficiales, se espera un cielo que irá de parcialmente nublado a algo nublado, permitiendo disfrutar del sol durante gran parte del día.

La jornada comenzará con una madrugada fresca, registrando una temperatura mínima de 7°C, que irá ascendiendo paulatinamente durante la mañana hasta llegar a los 9°C.

Tarde primaveral

El punto más alto de la temperatura se dará durante la tarde, cuando el termómetro alcance los 20°C, convirtiéndose en el momento ideal para aprovechar los espacios verdes o los circuitos naturales cercanos a la ciudad. Hacia la noche, el ambiente se mantendrá templado, con una temperatura que descenderá hasta los 15°C.

Viento y Precipitaciones

Una de las mejores noticias para los vecinos es la calma ambiental:

Viento: Se mantendrá leve durante todo el día, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, soplando predominantemente desde el Oeste (O).

Ráfagas: No se esperan ráfagas de viento para ninguna franja horaria.

Lluvias: La probabilidad de precipitaciones es del 0%, asegurando un martes totalmente seco.

Con estas condiciones, el clima en la cordillera invita a realizar actividad física y disfrutar del entorno antes del descenso térmico propio de la época.









