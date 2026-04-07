Restringen el acceso a periodistas en Casa Rosada por sospechas de financiamiento externo

Este lunes, varios periodistas acreditados para cubrir actividades en Casa Rosada se encontraron con la imposibilidad de ingresar al edificio. Según se les informó, la decisión estaría vinculada a sospechas sobre los medios en los que trabajan, señalados por su presunta participación en una red de difusión financiada desde el exterior con el objetivo de afectar al Gobierno nacional.

Desde sectores oficiales cercanos al espacio libertario remarcaron que se trata de una acción de carácter “preventivo”. En ese marco, adelantaron que la administración de Javier Milei analiza convocar de manera individual a los responsables y directivos de los medios involucrados para solicitar explicaciones.

Asimismo, indicaron que, en caso de corroborarse las acusaciones, se avanzaría con denuncias que podrían encuadrarse en delitos como traición a la patria o intervención de una potencia extranjera en asuntos internos.

La decisión se apoya en un informe difundido días atrás por la organización openDemocracy, donde se menciona la existencia de un supuesto grupo ruso denominado “La Compañía”. Según esa publicación, dicha estructura habría destinado unos 283 mil dólares para financiar más de 250 artículos en 23 portales digitales argentinos, con el fin de erosionar la gestión de La Libertad Avanza.

R.G.