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07 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

"contARTE UNA HISTORIA": Un nuevo taller de narrativa y arte visual para adultos mayores

La propuesta municipal gratuita se dictará en las sedes de los barrios 28 de Junio y Badén. Dictado por la la educadora María Julia Aparicio, los asistentes podrán explorar la creatividad a través del relato y la imagen.
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel presentó el taller "contARTE UNA HISTORIA", una innovadora propuesta de narrativa y arte visual diseñada específicamente para adultos mayores. El espacio, coordinado por la educadora María Julia Aparicio, busca promover la expresión, el rescate de historias personales y el desarrollo de habilidades artísticas en un entorno comunitario.

 

La actividad es de carácter libre y gratuito, y se desarrollará en dos sedes barriales para facilitar el acceso de los vecinos de distintos sectores de la ciudad.

 

Días y horarios por sede

 

De acuerdo al cronograma oficial, el taller funcionará de la siguiente manera:

 

Sede Vecinal Barrio 28 de Junio: Los días martes, en el horario de 16:00 a 17:30 horas.

 

Sede Vecinal Barrio Badén: Los días viernes, en el horario de 17:00 a 18:30 horas.

 

Inscripciones

 

Los interesados en sumarse a esta experiencia creativa o familiares que deseen anotar a adultos mayores pueden comunicarse para inscripciones y consultas al siguiente número telefónico:

 

Celular: 11 64933451

 

Este taller forma parte de la oferta de Talleres Municipales de Arte 2026. 


 

 

 

 

 

 

M.G

 

 

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