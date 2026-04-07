"contARTE UNA HISTORIA": Un nuevo taller de narrativa y arte visual para adultos mayores

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel presentó el taller "contARTE UNA HISTORIA", una innovadora propuesta de narrativa y arte visual diseñada específicamente para adultos mayores. El espacio, coordinado por la educadora María Julia Aparicio, busca promover la expresión, el rescate de historias personales y el desarrollo de habilidades artísticas en un entorno comunitario.

La actividad es de carácter libre y gratuito, y se desarrollará en dos sedes barriales para facilitar el acceso de los vecinos de distintos sectores de la ciudad.

Días y horarios por sede

De acuerdo al cronograma oficial, el taller funcionará de la siguiente manera:

Sede Vecinal Barrio 28 de Junio: Los días martes, en el horario de 16:00 a 17:30 horas.

Sede Vecinal Barrio Badén: Los días viernes, en el horario de 17:00 a 18:30 horas.

Inscripciones

Los interesados en sumarse a esta experiencia creativa o familiares que deseen anotar a adultos mayores pueden comunicarse para inscripciones y consultas al siguiente número telefónico:

Celular: 11 64933451

Este taller forma parte de la oferta de Talleres Municipales de Arte 2026.







M.G