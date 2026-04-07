Día Mundial de la Salud 2026: un llamado global a defender la ciencia

El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año, conmemorando la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Esta fecha busca concienciar sobre temas de salud pública prioritarios, promoviendo el bienestar físico, mental y social, además de impulsar el acceso equitativo a la salud.

Impulsada por la Organización Mundial de la Salud, la campaña de este año invita a personas de todo el mundo a unirse bajo el lema “Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia”.

La propuesta marca el inicio de una campaña de un año que busca destacar el impacto de la colaboración científica en la salud de las personas, los animales, las plantas y el ambiente. Este concepto promueve una mirada integral, reconociendo la interconexión entre todos los sistemas que sostienen la vida.

El Día Mundial de la Salud 2026 también coincide con dos eventos de relevancia global: la Cumbre Internacional «Una Sola Salud», organizada por el gobierno de Francia en el marco de la presidencia del G7, y el Foro Mundial de los Centros Colaboradores de la OMS, que reunirá a unas 800 instituciones científicas de más de 80 países. En conjunto, estas iniciativas representan la mayor red científica convocada por un organismo de las Naciones Unidas.

La campaña propone que gobiernos, profesionales de la salud, científicos y ciudadanos se comprometan a respaldar la evidencia, reconstruir la confianza en la salud pública y promover soluciones basadas en el conocimiento científico.

R.G.