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06 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

15 años de prisión para el asesino de Oscar Gutiérrez en Corcovado

Tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular, la jueza técnica fijó la pena considerando la brutalidad del ataque y el desprecio por la ley demostrado por el acusado en Corcovado. 
Por Redacción Red43

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La Justicia de Esquel dictó la sentencia de 15 años de prisión de efectivo cumplimiento para Emanuel Sebastián Rojas por el asesinato de Oscar Adolfo Gutiérrez. La jueza técnica del juicio coincidió con los agravantes planteados por la Fiscalía y la querella destacando la crudeza de una agresión que incluyó al menos diez estocadas con un cuchillo de campo. Según el fallo Rojas buscó zonas vitales y mostró una actitud de especial crueldad al regresar a la vivienda cuando la víctima ya estaba abatida para comprobar pisándole el pecho que ya no podía moverse.

 

El fiscal Fidel González hizo hincapié durante el proceso en la conducta previa del imputado quien ya contaba con una condena firme por un hecho violento ocurrido en Corcovado en 2020 donde hirió a dos personas con un arma de fuego. Para la Justicia el hecho de que Rojas haya reincidido en actos violentos poco tiempo después demuestra que no internalizó la norma y mantuvo una actitud de hostilidad hacia la ley a pesar de haber pasado por un proceso judicial previo.

 

"A pesar de haber pasado por un proceso judicial previo mantuvo una actitud de hostilidad hacia la ley", se desprende del fallo judicial al analizar que el imputado reincidió en actos violentos. La jueza descartó que la falta de oportunidades fuera un factor a su favor señalando que Rojas posee un buen nivel de instrucción trabajo estable y un núcleo familiar que lo apoya herramientas que le daban más capacidad que otros para comprender que lo que hacía estaba mal y podía elegir no actuar con violencia.

 

Si bien se consideraron como atenuantes su edad de 22 años al momento del hecho y que ayudó a llevar a la víctima al hospital este último punto fue valorado en menor medida debido a que solo lo hizo cuando los presentes le recriminaron lo que había hecho. Respecto a la unificación con su condena anterior de 2020 la magistrada decidió esperar a que esta sentencia quede firme para que un juez de ejecución determine el tiempo total que Rojas deberá permanecer en prisión.

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

 

 

 

 

 

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