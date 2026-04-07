Le incendió la casa para matarla, pero no irá preso: no hay lugar en las cárceles

Un hombre que fue acusado por intentar matar a su ex pareja en la provincia de Neuquén no irá a la cárcel luego de que las autoridades del Ministerio Público Fiscal informen que no hay lugar disponible para su resguardo, por lo que le otorgaron la prisión domiciliaria.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 5 de abril por la mañana, en una vivienda ubicada sobre la ruta provincial 13, en un paraje cercano a Villa Pehuenia, cuando el imputado, A.G.P., inició de manera deliberada un incendio en el lateral de la casa mientras la víctima dormía en su interior, utilizando un bidón con combustible.

En la investigación se destaca que la mujer logró despertar, salir del domicilio y pedir ayuda a terceros, “lo que evitó que el ataque cumpliera el objetivo de matarla”, destaca el comunicado del MPF. Se pudo determinar además que el acusado le llegó a decir “esto es porque saliste”, en un claro contexto de violencia de género.

Con las pruebas obtenidas, se informó que la causa está caratulada como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa.

La polémica surgió a final de la audiencia cuando la fiscal del caso Laura Pizzipaulo explicó que se evaluó el pedido de una prisión preventiva para proteger a la víctima, que se encuentra “aterrorizada”, es vulnerable y “ha quedado sin vivienda” pero, sin embargo, señaló que en la Región del Pehuén “no cuentan con plazas disponibles para alojar a una persona en prisión preventiva”.

Por este motivo, con el fin de resguardar la integridad de la mujer ante un hecho calificado provisionalmente como tentativa de femicidio, se solicitó al juez de garantías que fije prisión domiciliaria por el término de 30 días.

El magistrado coincidió y dispuso la prisión domiciliaria del imputado por el plazo de 30 días, con salidas laborales autorizadas y bajo control policial. También le impuso la prohibición de contacto con la víctima por cualquier medio y ordenó medidas para garantizar su protección.