Floja de papeles y audaz, la médica “trucha” que atendió durante un año

Un grave caso sacude por estas horas al sistema sanitario de General Roca y Villa Regina, luego de que el Ministerio de Salud de Río Negro presentara una denuncia penal formal contra una mujer que se hacía pasar por profesional y atendía pacientes en esas ciudades.

La presentación judicial fue impulsada a través de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la cartera sanitaria directamente ante la Fiscalía General. A la mujer se la acusó por la presunta comisión de dos delitos: ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentos públicos. Trabajó así durante casi un año exhibiendo una gran audacia.

Según la información oficial brindada por el gobierno, la acusada llegó a ejercer y atender pacientes dentro de instituciones de salud privadas ubicadas tanto en Roca como en Regina.

La maniobra delictiva comenzó a desmoronarse cuando la Coordinación Provincial de Fiscalización Sanitaria detectó graves irregularidades en los papeles que la supuesta profesional había presentado originalmente para tramitar y obtener su registro habilitante.

Al profundizar la revisión, desde el Ministerio de Salud hallaron claras inconsistencias tanto en su supuesto título de "Médico Cirujano" como en la documentación de convalidación. Los papeles adulterados indicaban que el diploma había sido otorgado por la Universidad de Los Andes (ULA), ubicada en la ciudad de Mérida, en Venezuela.

Ante el hallazgo de estas contundentes pruebas, las autoridades sanitarias ya habían procedido a la suspensión preventiva de la matrícula provincial de la mujer durante el pasado mes de marzo.

Ahora, con la causa plenamente en manos de la Fiscalía, el Ministerio adelantó que continuará colaborando activamente y aportará toda la documentación obrante en el legajo personal de la involucrada para que la Justicia determine las responsabilidades penales correspondientes.