El circo que no deja ir al baño a los niños: “Que hagan debajo de la tribuna que hay poca gente”

La carpa del Circo Todas ya se instaló en la región. Es uno de los espectáculos más importantes a nivel latinoamericano y periódicamente regresa con sus shows. En esta oportunidad, se instaló en el predio adyacente al casino de Neuquén; pero en su primera función hubo un par de problemas. Dos personas denunciaron que no las dejaron pasar a los baños con los niños, porque estaban en medio de una función.

“Que haga en la tribuna de al lado, que hay poca gente”, fue la respuesta que recibió Ornella. El nene era su sobrino, de ocho años, “y no aguantaba más”. “La verdad, una vergüenza. Tener todo cerrado y prohibir a un niño de ocho años ir al baño y hacerlo pasar vergüenza”, puntualizó.

Un cuestionamiento similar realizó Alison Calfunao: “Es lamentable, pasamos lo mismo con mi primita de cinco años. Mi tía se tuvo que retirar porque le dijeron "si salís no entras de nuevo". ¿Cómo hacés aguantar un niño?”.

Los dos hechos ocurrieron en un momento particular: cuando estaba por comenzar el espectáculo de motos. “Tenían todas las salidas cerradas con vallas y persona de seguridad”, y le negaron el paso “por una cuestión de seguridad”.

Desde la organización de Rodas respondieron: “el circo cuenta con baños para el público en todo momento. La restricción se aplica solo durante el final del show, cuando una moto pasa por debajo de las tribunas, lo que dura aproximadamente tres minutos”.

Una empleada del circo puntualizó que para ingresar a la pista central, las motos deben pasar “por debajo de la tribuna” y “si atropellan a un niño es un problema. No es que seamos malos; cuidamos la integridad del público”.

Por lo que vale el aporte que realizó Alison: “deberían de tener otra salida o implementar un baño dentro ya que son químicos. Los niños y adultos mayores no pueden retener; también fue la forma de hablar de tu compañera. Todavía no arrancaba el show de las motos, había un momento para dejarla salir. Pero entendemos que la mala organización es del circo no de ustedes”.

Fuente: Cipo 360