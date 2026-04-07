Agenda abierta: múltiples propuestas y talleres en el Barrio 28 de Junio

La sede vecinal del Barrio 28 de Junio, ubicada en el pasaje 16 de Noviembre 2017, se consolida como un punto de encuentro clave para la comunidad con una agenda cargada de actividades educativas, culturales y sociales. Agustín Peralta, referente del área de cultura de la comisión, brindó detalles sobre las propuestas que comienzan esta semana y que se extenderán durante todo el año, destacando que la mayoría son abiertas a vecinos de todos los sectores de Esquel.

La actividad inmediata tendrá lugar este jueves a las 20 horas con una charla debate sobre la cuestión Malvinas. El encuentro contará con la participación del profesor Sergio Costa y el presidente del Centro de Excombatientes, Marcelo Salonio. El objetivo es abordar la temática desde una perspectiva histórica y geopolítica, compartiendo además un momento de camaradería entre los asistentes, entre quienes se encuentran alumnos del EPJA y vecinos en general.

En el plano educativo, este sábado a las 10 de la mañana se retomará el programa de acompañamiento escolar, una iniciativa que tuvo gran éxito el año pasado. El espacio está destinado a estudiantes de nivel primario y secundario que necesiten organizar sus carpetas, preparar exámenes o realizar tareas. El equipo está integrado por 23 docentes y estudiantes avanzados de institutos de formación bajo la coordinación de la profesora jubilada Fabiana González.

"Es un espacio pensado para las familias, para acompañar a cada uno de los estudiantes en diferentes áreas. La prueba piloto del año pasado funcionó muy bien y creemos que este año va a ser mayor la convocatoria", señaló Peralta sobre esta propuesta que es totalmente gratuita y se desarrolla los sábados de 10 a 12 horas, incluyendo un desayuno para los chicos.

En cuanto a la oferta de talleres, la sede cuenta con casi 20 opciones que se dividen entre gratuitas y autofinanciadas con cuotas populares. Entre ellas se encuentran gimnasia, folclore, teatro, danzas árabes, costura, ajedrez y capacitaciones de oficios. También se destacan propuestas específicas como el taller de Mapuzungún, bordado y el espacio de narrativa ContArte.

María Julia Aparicio, responsable de ContArte, explicó que su taller busca generar un ámbito de encuentro para adultos mayores a través de relatos y leyendas patagónicas. "La idea es generar este espacio de intercambio entre los vecinos, valorar la palabra del otro y sobre todo el desarrollo de la creatividad, sin necesidad de conocimientos previos", detalló la docente.

Por su parte, Mauro Riesco, a cargo del taller de dibujo y pintura que se dicta los jueves de 16 a 18 horas, resaltó el enfoque inclusivo de las actividades del barrio. "Si alguien no puede pagar la cuota, está abierto el taller al diálogo para ver cómo hacer para que quien esté interesado pueda participar igual. La idea es arrimar este lenguaje al barrio", afirmó el tallerista.

Finalmente, la comisión vecinal destacó el avance del circuito de murales que busca mejorar la estética del barrio. Tras finalizar una obra en la plaza del sector 133, ya proyectan un nuevo mural con temática de Malvinas sobre la zona de la avenida, invitando a las juventudes y vecinos a sumarse a las próximas jornadas de pintura comunitaria. Toda la información sobre días y horarios de los talleres se encuentra disponible en las redes sociales de la sede vecinal.

E.B.W.