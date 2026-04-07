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07 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Tras el histórico récord en la Luna, la misión Artemis II inicia su regreso a la Tierra

Los cuatro astronautas superaron la distancia máxima recorrida por el hombre y ya dejaron atrás la cara oculta de la Luna. El cronograma de los 10 días de misión y el desafío del reingreso a la atmósfera.
Por Redacción Red43

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La misión Artemis II ha cumplido con éxito su misión más importante: el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna. Al alcanzar los 406.771 kilómetros de distancia desde nuestro planeta, la tripulación integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen batió el récord histórico de la misión Apolo 13, convirtiéndose en los seres humanos que más lejos han viajado en el espacio.

 

Durante el paso por el hemisferio no visible, los astronautas permanecieron 50 minutos incomunicados con el centro de control en Houston. En ese lapso, lograron documentar imágenes de alta resolución de regiones inexploradas y presenciaron un eclipse solar que no fue visible desde la Tierra. "Es un gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Estamos de regreso", transmitió la astronauta Christina Koch al reanudar el contacto.

 

A partir de este martes 7 de abril, comienza la fase de regreso, que demandará otros cinco días de navegación y pruebas críticas:

 

Día 7 (Hoy): La nave Orion abandona gradualmente la órbita lunar. Será una jornada de menor exigencia para que la tripulación recupere energías tras el intenso trabajo de observación geológica en la cuenca Oriental.

 

Día 8: El foco estará en la seguridad ante radiación solar. Los astronautas construirán refugios internos con los suministros disponibles y realizarán experimentos de medición cósmica. Además, practicarán el pilotaje manual de la cápsula.

 

Día 9: Preparativos de salud y logística. Se verificarán los sistemas de gestión de residuos y la tripulación utilizará prendas de compresión para evitar mareos y descompensaciones cardiovasculares al reencontrarse con la gravedad terrestre.

 

Día 10 (Final): La etapa más peligrosa. Los astronautas se colocarán sus trajes de reentrada y la cápsula se separará del módulo de servicio.

 

Al entrar en la atmósfera terrestre, la cápsula Orion enfrentará temperaturas extremas de hasta 1.500 °C. El escudo térmico será puesto a prueba al máximo antes de desplegar los paracaídas que frenarán el descenso.

 

El destino final será el Océano Pacífico, donde equipos de recuperación de la NASA y la Marina recibirán a los cuatro héroes espaciales. Este éxito no solo confirma la autonomía de la tecnología actual, sino que deja el camino libre para que la próxima misión, Artemis III, finalmente vuelva a pisar el suelo lunar.




M.G




 

 

M.G
 

 

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