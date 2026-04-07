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07 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Ciencia y Comunidad: especialistas del LaPAAH darán una charla abierta sobre arqueología en Esquel

En el marco del ciclo “Diálogos desde el LaPAAH”, los investigadores Heidi Hammond y Leandro Zilio acercarán sus experiencias en yacimientos del Paleolítico a los vecinos de la cordillera.
Por Redacción Red43

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Nuestra ciudad se convertirá en el epicentro de la divulgación científica regional con la llegada de una nueva propuesta del ciclo “Diálogos desde el LaPAAH: Ciencia y Comunidad en Patagonia”. El evento es impulsado de manera conjunta por el CONICET, el Laboratorio Patagónico de Antropología, Arqueología e Historia (LaPAAH) y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS).

 

Bajo el título “Neandertales, Arqueología y Evolución Humana: Experiencias de investigación en yacimientos del Paleolítico medio de la Península Ibérica”, la charla busca tender un puente entre el conocimiento académico y la sociedad, permitiendo que los vecinos conozcan de cerca cómo se reconstruye la historia de nuestros ancestros.

 

La disertación estará a cargo de los especialistas Heidi Hammond y Leandro Zilio. Ambos investigadores compartirán los avances de sus trabajos desarrollados en importantes yacimientos arqueológicos europeos, brindando una mirada actualizada y didáctica sobre los procesos de la evolución humana.

 

Desde la organización resaltaron que este tipo de instancias son fundamentales para promover el pensamiento crítico y fortalecer el vínculo entre los investigadores y la ciudadanía, especialmente en un contexto regional donde la ciencia tiene un impacto social directo.

 

La actividad es abierta al público y gratuita, dirigida no solo a especialistas, sino también a estudiantes, docentes y vecinos interesados en la temática:

 

Fecha: Viernes 10 de abril.

 

Hora: 17:00 horas.

 

Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal (Av. Fontana y Alvear).

 

La consolidación del Melipal como sede de estos encuentros refuerza el rol de los espacios municipales en la difusión del conocimiento científico en la Patagonia.

 

 

 

 

 

 

M.g

 

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