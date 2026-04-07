Ciencia y Comunidad: especialistas del LaPAAH darán una charla abierta sobre arqueología en Esquel

Nuestra ciudad se convertirá en el epicentro de la divulgación científica regional con la llegada de una nueva propuesta del ciclo “Diálogos desde el LaPAAH: Ciencia y Comunidad en Patagonia”. El evento es impulsado de manera conjunta por el CONICET, el Laboratorio Patagónico de Antropología, Arqueología e Historia (LaPAAH) y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS).

Bajo el título “Neandertales, Arqueología y Evolución Humana: Experiencias de investigación en yacimientos del Paleolítico medio de la Península Ibérica”, la charla busca tender un puente entre el conocimiento académico y la sociedad, permitiendo que los vecinos conozcan de cerca cómo se reconstruye la historia de nuestros ancestros.

La disertación estará a cargo de los especialistas Heidi Hammond y Leandro Zilio. Ambos investigadores compartirán los avances de sus trabajos desarrollados en importantes yacimientos arqueológicos europeos, brindando una mirada actualizada y didáctica sobre los procesos de la evolución humana.

Desde la organización resaltaron que este tipo de instancias son fundamentales para promover el pensamiento crítico y fortalecer el vínculo entre los investigadores y la ciudadanía, especialmente en un contexto regional donde la ciencia tiene un impacto social directo.

La actividad es abierta al público y gratuita, dirigida no solo a especialistas, sino también a estudiantes, docentes y vecinos interesados en la temática:

Fecha: Viernes 10 de abril.

Hora: 17:00 horas.

Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal (Av. Fontana y Alvear).

La consolidación del Melipal como sede de estos encuentros refuerza el rol de los espacios municipales en la difusión del conocimiento científico en la Patagonia.





M.g