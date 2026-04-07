Esquel lanza el Programa de Alfabetización Digital 2026

El Municipio de Esquel, a través de la Coordinación de Modernización y sus Puntos Digitales, anunció oficialmente el lanzamiento del Programa Municipal de Alfabetización Digital 2026. Esta iniciativa busca que más vecinos y vecinas incorporen herramientas tecnológicas esenciales, aprendan a desenvolverse con seguridad en el mundo digital y potencien sus habilidades en un contexto donde la virtualidad es cada vez más necesaria para la vida cotidiana.

Durante el anuncio, funcionarios municipales destacaron que la inversión en educación y modernización a través de la alfabetización digital es una directriz prioritaria de la gestión del Intendente Matías Taccetta. Se subrayó el orgullo por el trabajo realizado desde los Puntos Digitales, definidos como lugares específicos y privilegiados para avanzar en la digitalización de la comunidad. El programa, que cuenta con una trayectoria consolidada, llega este año reforzado y potenciado.

Claudio Echauri, responsable de los Puntos Digitales, remarcó la importancia crucial de esta capacitación en la actualidad: "Día a día, cada vez más trámites y tareas que antes se realizaban de manera presencial y con papeles, hoy por hoy ya se digitalizaron. Se realizan incluso desde el celular".

El programa pone un foco especial en los adultos y adultos mayores que, por temor o desconocimiento, no se animan a utilizar la tecnología. "Tienen la posibilidad, a través de estos cursos, de acceder al conocimiento necesario para ser autónomos y realizar trámites online o ingresar a un home banking por su propia cuenta", explicó Echauri. Desde la organización instaron a los vecinos a no tener miedo ni inhibirse, asegurando que el personal de los Puntos Digitales es muy accesible y claro con la información.

Las inscripciones están abiertas desde hoy y hasta el próximo 17 de abril, inclusive. Dado que los cupos son limitados, se recomienda a los interesados acercarse a la brevedad a los lugares de inscripción.

El programa busca abarcar el gran abanico de demandas y distintos niveles de manejo de herramientas. Todos los cursos presenciales se dictan en el horario de 10:30 a 12:15 horas.

Se invita a los asistentes a llevar sus propios dispositivos (celulares, ya sean nuevos o viejos, y notebooks) para trabajar directamente sobre ellos durante las clases.

Nivel Inicial



TU CELULAR PASO A PASO: Curso destinado al uso básico del teléfono celular.



Dónde: Punto Digital I (B° Don Bosco).



Cuándo: Martes 21 de Abril.



TU PC PASO A PASO: Uso básico de la computadora desde cero.

Dónde: Punto Digital I (B° Don Bosco).

Cuándo: Martes 26 de Mayo.

Nivel Medio (Requiere conocimientos previos básicos)

APRENDE OFFICE (Microsoft Office): Introducción al uso de herramientas de oficina fundamentales como Word y Excel.

Dónde: Punto Digital II (B° Estación).



Cuándo: Miércoles 22 de Abril.

Nivel Avanzado



REDES Y DISEÑO DIGITAL: Uso de redes sociales y herramientas de diseño digital.Dónde:



Punto Digital II (B° Estación).



Cuándo: Jueves 23 de Abril.

Información importante sobre niveles: Desde la Dirección de Educación, a cargo de Daniela Otero, se aclara que, para cursar los niveles medio y avanzado, los interesados deberán realizar previamente un ejercicio práctico evaluativo para determinar si cuentan con los conocimientos básicos necesarios. Además, se informó que se dictará una capacitación específica para Jardines Municipales.

¿Dónde y cómo inscribirse?

Las inscripciones se realizan de manera presencial en las siguientes sedes:

Punto Digital I: Pasaje Tecka 1180 (Barrio Don Bosco).

Punto Digital II: Pasaje Mara 1681 (Barrio Estación).

Para más consultas, detalles o inscripciones, los vecinos pueden comunicarse por los siguientes medios:

WhatsApp Punto Digital I: 2945-636304

WhatsApp Punto Digital II: 2945-414518

Redes Sociales: Facebook/Instagram como "Punto Digital Esquel".

El inicio general de los cursos está previsto para la semana del 21 de abril, según el cronograma de cada propuesta seleccionada.















M.G