Paro total en el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) inició este martes un paro total de actividades en todas sus sedes del país. La medida de fuerza es la respuesta gremial ante la confirmación de un plan de ajuste que prevé el despido de 240 empleados civiles antes del próximo viernes 10 de abril.

Según denunciaron los trabajadores nucleados en ATE, este recorte representa una reducción superior al 30% del personal civil del organismo. De ejecutarse, la planta pasaría de 780 a poco más de 500 trabajadores, una cifra que —advierten— está muy por debajo de los 1.200 empleados necesarios para garantizar un servicio eficiente en un territorio tan vasto como el argentino.

El impacto: Vuelos en riesgo y falta de alertas

El cese de actividades tiene consecuencias inmediatas y críticas para la seguridad pública. Al interrumpirse la emisión de pronósticos oficiales y reportes certificados, se afecta directamente a:

Aviación: Las aerolíneas dependen de informes meteorológicos obligatorios para operar. Sin estos reportes, podrían producirse cancelaciones masivas de vuelos en todo el país, incluyendo la conexión de Esquel con Buenos Aires.

Sector Agropecuario: El campo pierde la fuente oficial de datos para la planificación de siembras y cosechas.

Seguridad de la población: Se ve comprometida la capacidad de emitir alertas tempranas ante fenómenos climáticos extremos (tormentas, nevadas o vientos intensos), fundamentales en la zona cordillerana.

"No es un gasto, es soberanía"

Desde el cuerpo de delegados del SMN señalaron que el desmantelamiento del organismo afecta funciones esenciales en las estaciones distribuidas en las provincias y en la soberanía en la Antártida. El director del SMN, Antonio José Mauad, confirmó que la lista de cesanteados responde a un pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

"La meteorología no es un gasto, es seguridad. Reducir el personal a estos niveles es negar la ciencia y condenar la capacidad de prevención del país", sostuvieron los trabajadores en un comunicado.

La medida de fuerza continuará hasta obtener respuestas sobre la continuidad de los puestos de trabajo. Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Trabajo evalúe el dictado de una conciliación obligatoria para evitar el colapso del transporte aéreo.











M.G