Este domingo se corre la segunda fecha del Campeonato de Ciclismo Infantil

Tras haberse realizado la primera fecha en el predio de la Laguna La Zeta, este domingo será el momento de diseñar la segunda carrera de este campeonato de ciclismo infantil cuyo lugar será ahora en el sector conocido como el Maitenal.

La nueva Asociación del Noroeste Andino del Chubut dio a conocer algunas precisiones que tiene que ver con la segunda fecha que se desarrollará este domingo a partir de las 14 horas en el sector conocido como el Maitenal, pegado a las vías del ferrocarril, a la altura del barrio Bella Vista, detrás de la escuela 713.

Recordemos que, en la primera fecha de este campeonato, que tuvo lugar en el predio de la laguna La Zeta; tomaron parte un total de 45 pequeños ciclistas, número que seguramente será superior para este fin de semana.

La Asociación del Noroeste Andino del Chubut destacó que las inscripciones ya están abiertas, que tienen un costo de 3 mil pesos y que las familias interesadas en que sus hijos participen podrán comunicarse al 2945 593990 (Leda).

Las categorías que tomarán parte de esta carrera están enmarcadas desde Pata Pata hasta los 14 años.

Recordemos además que esta carrera cuenta con el apoyo de Chubut Deportes y de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Esquel.

Debemos señalar que con el esfuerzo de los organizadores y, más aún con el acompañamiento de los padres, los niños y niñas disfrutan de una actividad deportiva en lugares de ensueños.