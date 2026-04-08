“Bautismo” en un equipo de hockey femenino que terminó con una denuncia por abuso sexual

Seis de las diez jugadoras del plantel de primera de hockey sobre césped del club Alemán de Mendoza, fueron imputadas formalmente por abuso sexual simple agravado por el número de participantes en el contexto de un “bautismo” a juveniles que habían debutado en el primer equipo.

Una de esas adolescentes, que tenía 16 años en el momento del hecho, ocurrido hace casi tres años, denunció que ese “ritual de iniciación” consistió en una serie de situaciones impúdicas dentro del vestuario, “pruebas” con evidente contenido sexual.

Además de lo impropio de la situación, que se convirtió en una suerte de calvario para la denunciante, uno de los aspectos llamativos del caso es que el expediente había sido archivado el año pasado por una fiscal que había considerado que no había encuadre de delito penal posible por “no haber habido contacto físico directo”.

En los últimos meses una revisión del órgano judicial superior decidió la reapertura del caso, lo que generó todo tipo de repercusiones, argumentos y suspicacias de un lado y del otro.

A finales de 2025 un juez de Garantías sostuvo que las conductas analizadas no podían ser consideradas “neutras”, de modo que el Ministerio Público Fiscal se vio obligado a avanzar y deberá reconsiderar si el hecho reviste gravedad y, eventualmente, cuál sería el encuadre legal definitivo tras la imputación de hoy.

El fiscal jefe, Alejandro Iturbide, por orden de la fiscal adjunta de la Procuración, María Paula Quiroga, estableció que los hechos ocurridos el 21 de abril de 2023 deben encuadrarse como “abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas”, según el artículo 119 del Código Penal, aunque inicialmente desde la instrucción se indicó que faltaban elementos para concretar la acusación, lo que evidencia tensiones internas y de criterio en el Ministerio Público Fiscal. En tanto, de manera paralela, avanzará en la Justicia civil una demanda millonaria, que rondaría los 100 millones de pesos.

En la actualidad, la causa penal es llevada adelante por el fiscal de Instrucción Mauro Perassi, luego del apartamiento de la fiscal Mercedes Moya, con quien compartía una visión similar de lo ocurrido, aunque ahora deberá seguir las instrucciones de sus superiores. Se espera que en los próximos días y semanas se realicen audiencias clave para definir el rumbo definitivo del expediente, que podría ir hacia la elevación a juicio o, incluso, a un nuevo archivo de la causa.

Por el momento, la imputación no contempla la detención de las jugadoras, por lo que seguirían en libertad el proceso en su contra. Sí se dispuso una prohibición de acercamiento a la menor, al tiempo que se ordenaron peritajes psicológicos a las acusadas, que estarán a cargo de profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Justicia de Mendoza.