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Por Redacción Red43

El “amigo de las orcas” otra vez al banquillo por violencia de género contra su expareja

El Superior Tribunal anuló la absolución de Roberto Bubas y comenzó un nuevo juicio. El exguardafauna se hizo famoso por su trabajo en Caleta Valdés.
Por Redacción Red43

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Este martes comenzó un nuevo juicio oral contra el ex guardafauna de Chubut Roberto Bubas, acusado de ejercer violencia de género contra su expareja, luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut anulara la absolución dictada en el proceso anterior.

 

La resolución del máximo tribunal provincial se produjo tras analizar un recurso presentado por la defensa, en el que se cuestionaron aspectos de la sentencia original. Finalmente, los jueces resolvieron por unanimidad que debía realizarse un nuevo debate.

 

En la apertura del juicio, las partes discutieron la posibilidad de incorporar nuevas pruebas testimoniales solicitadas por la defensa. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo en base a lo establecido por el Código Procesal Penal.

 

El tribunal encargado del nuevo proceso está integrado por los jueces Martín O’Connor, María Laura Martini y Marcela Pérez Bogado, quienes resolvieron avanzar con el debate sin admitir nuevas incorporaciones probatorias.

 

La decisión se alineó con la postura de la fiscal Laura Castagno y de la querella, que se opusieron a la ampliación de pruebas solicitada por la defensa del imputado.

 

En paralelo, los magistrados dispusieron que la declaración de la víctima se realice mediante el sistema de Cámara Gesell, con pautas específicas para la intervención de las partes y del equipo técnico.

 

El proceso continuará en las próximas jornadas con la presentación de pruebas y la declaración de testigos, en un juicio que vuelve a poner el foco en el tratamiento judicial de los casos de violencia de género.

 

Bubas cobró notoriedad pública cuando se desempeñó como guardafauna en Caleta Valdés donde durante años estudió el comportamiento de las orcas. Además su desempeño motivó la realización de la película “El faro de las Orcas”, promovida por padres de un chico autista. Pero ahora la historia diferente y deberá enfrentar un nuevo juicio por violencia de género.

 

Fuente: JusNoticias.

 

 

 

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