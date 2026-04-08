Llega "Mafalda" a Netflix, con la dirección de Juan José Campanella

La icónica tira cómica Mafalda, creada por Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, dará un salto del papel a la pantalla, convirtiéndose en una serie animada producida por Netflix.

La noticia ha sido confirmada hoy por la plataforma a través de un teaser que presenta el mundo, símbolo del cambio que siempre buscaba Mafalda.

La inconfundible silueta de la pequeña idealista aparece hacia el final, revelando un proyecto que lleva años de espera por parte de los fanáticos de la tira cómica.

La plataforma de streaming lo anunció en sus redes sociales con un mensaje que reza: “La genialidad de Quino cobra vida. La icónica historieta Mafalda tendrá su propia serie animada en Netflix de la mano del ganador del Oscar Juan José Campanella”.

Este proyecto estará bajo la dirección y producción del cineasta argentino, conocido internacionalmente por su labor en El secreto de sus ojos, que le valió un Oscar y dos premios Goya.

Gastón Gorali también estará involucrado en el proyecto como coguionista y productor general, asegurando que la adaptación mantenga la esencia del material original.

En un comunicado oficial, Campanella reconoció la importancia de interpretar fielmente el legado de Quino: “Enfrentamos el desafío de convertir a Mafalda en un clásico de la animación, es nuestra la obligación de preservar el humor, el timing, la ironía y las observaciones de Quino. Sabemos que no podemos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar”.

SL