¿Qué obras se llevaron los premios del 32° Encuentro Provincial de Artesanos?

La Municipalidad de Epuyén publicó los ganadores del 32° Encuentro Provincial de Artesanos, uno de los eventos más representativos de la Comarca Andina, que cada año reúne a creadores de toda la provincia y pone en valor el trabajo artesanal.

En esta edición, los máximos reconocimientos fueron otorgados a piezas y espacios que lograron sobresalir por su calidad, creatividad y presentación, reflejando el espíritu de un encuentro que combina tradición, cultura y oficio.

Premio a la mejor obra artesanal

El galardón principal fue para Fernando Iphar, artesano en madera, por su obra “Bandeja tipo peces”. La pieza fue reconocida por su nivel de detalle, dedicación y el valor artístico que representa dentro de la producción regional.

Desde la organización remarcaron que el trabajo refleja “la excelencia, la paciencia y el alma de nuestra cultura”, sintetizando el sentido del encuentro.

Mejor puesto de la feria

El premio al mejor puesto fue para Jennifer Castello, artesana en cerámica, quien se destacó por la estética, la calidez y la presentación de su espacio dentro de la feria.

Mención especial municipal

En tanto, la mención especial municipal fue otorgada al puesto integrado por Martín Parede, David Valentini y Víctor Chiavola, en reconocimiento a la dedicación y el esfuerzo reflejado en sus obras.

Desde el municipio expresaron que detrás de cada pieza hay horas de trabajo, historia y tradición, elementos que convierten a este encuentro en un espacio fundamental para la cultura de Epuyén, la Comarca Andina y la provincia.

O.P.