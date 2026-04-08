El Bolsón ya cuenta con una planta fija de RTO: Dónde está y cómo funciona

La localidad de El Bolsón ahora cuenta con una Planta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) fija, una medida que responde a un reclamo histórico de los automovilistas de la zona.

Ubicada en la intersección de las calles José Hernández y Rivadavia, la planta funciona de lunes a viernes, en el horario de 8 a 16, y atiende por orden de llegada, sin necesidad de turno previo. El servicio está a cargo de la empresa ITV SRL y está destinado tanto a vehículos livianos como pesados.

La instalación de una planta permanente marca un cambio respecto al sistema anterior, en el que la RTO se realizaba mediante unidades móviles que operaban de forma temporal.

Durante años, vecinos y conductores de El Bolsón y la Comarca Andina habían manifestado la necesidad de contar con un servicio fijo que evitara traslados a otras localidades y simplificara el cumplimiento de este trámite obligatorio.

O.P.