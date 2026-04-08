Concejo de Trevelin recorre la planta de residuos en medio de la disputa con Esquel

El cuerpo de concejales de Trevelin participó de una recorrida técnica por la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU), tras una invitación del intendente de Esquel, Matías Taccetta. La visita se dio en el marco de la construcción del nuevo módulo de relleno sanitario y el histórico conflicto de intereses y deudas que mantienen ambos municipios por el uso del sitio.

Durante la jornada, los legisladores del Pueblo del Molino observaron el avance de las obras y dialogaron con la gerencia de la PTRSU. En ese contexto, la presidenta del Concejo Claudia Garitano expuso las dudas que persisten sobre el tratamiento de los residuos que llegan desde su localidad. "Nos estaba contando la gerenta que lo que viene de Trevelin va directo al relleno porque dicen que no hay separación en origen. Esto para mí no es así, pero es lo que nos acaban de decir", señaló la funcionaria.

El eje de la disputa se centra en la naturaleza jurídica de la relación entre las ciudades. Garitano insistió en que la falta de claridad sobre si son socios o usuarios externos es la raíz de los desacuerdos. "Aclarar si somos socios o somos usuarios y nos debemos acatar a lo que determine quien es el propietario es esencial. Si la gerenta es funcionaria de Esquel, responde políticamente a Esquel; si somos socios, me plantearía si la conducción debería ser compartida", sostuvo.

Otro punto de tensión son los costos operativos y la deuda reclamada por Esquel. Desde la comitiva de Trevelin recalcaron que, al ser un municipio más pequeño, el aporte no debería ser igualitario. El conflicto se encuentra actualmente judicializado en el Superior Tribunal de Justicia. "Una vez que eso esté aclarado, podremos avanzar en la negociación. Se necesita una instancia en que ambos intendentes y sus funcionarios se sienten y lleguen a un acuerdo que funcione a futuro", concluyó Garitano.

E.B.W.