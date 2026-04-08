Habrá un corte de luz por tareas de poda en Esquel

La Cooperativa 16 de octubre informa a los usuarios de energía eléctrica de la ciudad de Esquel que durante el día jueves 9 de abril se realizará un corte en el suministro eléctrico.

Dicha interrupción se debe a que realizarán podas preventivas en franja de seguridad de línea de media tensión troncal.

El horario será de 09:30 a 12:30 horas el día jueves 9 de abril.

Sectores afectados:

Entre Avenidas Alvear y Ameghino desde calle Libertad hasta calle Guido Spano.

Se solicita a la población respetar estrictamente la señalización dispuesta y mantener despejada el área de intervención correspondiente a los equipos de trabajo, a fin de garantizar condiciones seguras y eficientes para la ejecución de las tareas.

SL