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Por Redacción Red43

Habrá un corte de luz por tareas de poda en Esquel

El día de mañana jueves, por la mañana. Los detalles.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de octubre informa a los usuarios de energía eléctrica de la ciudad de Esquel que durante el día jueves 9 de abril se realizará un corte en el suministro eléctrico.

 

Dicha interrupción se debe a que realizarán podas preventivas en franja de seguridad de línea de media tensión troncal.

 

El horario será de 09:30 a 12:30 horas el día jueves 9 de abril.

 

Sectores afectados:

 

Entre Avenidas Alvear y Ameghino desde calle Libertad hasta calle Guido Spano.

 

Se solicita a la población respetar estrictamente la señalización dispuesta y mantener despejada el área de intervención correspondiente a los equipos de trabajo, a fin de garantizar condiciones seguras y eficientes para la ejecución de las tareas.

 

 

SL

 

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