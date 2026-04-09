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09 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Tras años de alquilar, Juana Nahuelquir ya tiene su lote en Valle Chico

Tras mucho sacrificio, alquilando y llevando una familia adelante, la vecina comienza una nueva etapa con la entrega de los lotes realizada en la mañana de hoy por el Municipio.
Por Redacción Red43

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Juana Nahuelquir es una de las vecinas que recibió su lote tras años cumpliendo las cuotas y los requisitos estipulados.

 


“Soy empleada municipal, hace un par de años que ya lo terminé de pagar, gracias a Dios, y nada, muy contenta, muy agradecida”, explicó. Hoy jueves 9 de abril, las llaves ya están en sus manos.

 


El cambio rotundo en la forma de vida familiar: “de tantos años de alquiler, la verdad que estoy muy contenta. Ahora seguramente empezará a construir algo para mis hijas, tengo dos hijas”.

 


La tarea del techo propio no termina con la llave: “es invertir, seguramente van a haber un sacrificio para poder comprar materiales, pero bueno, va a ser para nuestro propio hogar”.

 


Emocionada, Juana agradeció al Intendente y al equipo que pudo concretar esta etapa: “se hizo difícil pagarlo, en un momento se hizo difícil porque me atrasé, y con el alquiler era imposible, pero bueno, gracias a Dios, lo terminé de pagar”.

 


SL
 

 

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