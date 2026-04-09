Tras años de alquilar, Juana Nahuelquir ya tiene su lote en Valle Chico

Juana Nahuelquir es una de las vecinas que recibió su lote tras años cumpliendo las cuotas y los requisitos estipulados.



“Soy empleada municipal, hace un par de años que ya lo terminé de pagar, gracias a Dios, y nada, muy contenta, muy agradecida”, explicó. Hoy jueves 9 de abril, las llaves ya están en sus manos.



El cambio rotundo en la forma de vida familiar: “de tantos años de alquiler, la verdad que estoy muy contenta. Ahora seguramente empezará a construir algo para mis hijas, tengo dos hijas”.



La tarea del techo propio no termina con la llave: “es invertir, seguramente van a haber un sacrificio para poder comprar materiales, pero bueno, va a ser para nuestro propio hogar”.



Emocionada, Juana agradeció al Intendente y al equipo que pudo concretar esta etapa: “se hizo difícil pagarlo, en un momento se hizo difícil porque me atrasé, y con el alquiler era imposible, pero bueno, gracias a Dios, lo terminé de pagar”.



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