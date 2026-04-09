Rawson: inauguraron una muestra federal de mosaico con artistas de todo el país

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, inauguró al iniciarse el mes de abril, en el Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson, la muestra “Andares del viento austral: Identidades en mosaico del Chubut”, que reúne un total de 21 obras en el marco del primer Festival Federal de Mosaico en la Argentina.

La habilitación, realizada días pasados en el Salón de Artes Visuales del centro cultural, contó con una importante convocatoria de público y la participación de artistas de distintas provincias.

“Andares del viento austral” está integrada por 21 obras, de las cuales 13 son inéditas y fueron realizadas especialmente para esta propuesta. Participan artistas locales junto a exponentes de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Neuquén, consolidando así el carácter federal de la iniciativa.

Durante la inauguración, la referente del mosaiquismo en Rawson, Florencia De Benito, destacó el trabajo colectivo que hizo posible la muestra y el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura. “Me convocaron del Festival Federal de Mosaico para ser referente y yo tenía un deseo muy profundo de hacer una muestra de mosaico acá en Rawson, en este centro cultural. Me abrieron las puertas enseguida y nos pusimos a trabajar en las bases y condiciones junto a otros artistas y el equipo de Cultura”, expresó.

En ese sentido, remarcó que uno de los ejes centrales fue poner en valor las identidades chubutenses, en sintonía con el espíritu federal del festival. Asimismo, señaló tres objetivos fundamentales que impulsaron la propuesta: generar un espacio para que artistas locales puedan exhibir en su propia ciudad, promover la participación de artistas emergentes junto a quienes ya cuentan con trayectoria, y fortalecer a Rawson y a la provincia como referentes del mosaico a nivel nacional.

La muestra toma como temática el viento patagónico, bajo el concepto “Andares del viento austral”, y refleja tanto la identidad regional como el crecimiento sostenido del mosaiquismo en la ciudad. En ese marco, De Benito subrayó el trabajo que se viene realizando desde hace más de una década en formación y producción artística, y valoró la calidad de las obras expuestas como resultado de ese proceso.

La muestra podrá visitarse hasta el 30 de abril inclusive, de lunes a viernes de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. Para consultas o para coordinar visitas guiadas, especialmente destinadas a instituciones educativas, las personas interesadas pueden comunicarse a través del correo electrónico ccpchubut@gmail.com

Conversatorio a pie de obra

Como parte de las actividades complementarias, el sábado 18 de abril a las 16 horas se llevará a cabo un conversatorio a pie de obra, donde los artistas compartirán con el público los procesos creativos detrás de cada pieza, generando un espacio de intercambio y acercamiento al arte musivo.

Esta primera edición del Festival Federal de Mosaico busca generar un entramado cultural innovador, promoviendo el arte musivo como herramienta de expresión, integración y valorización de las identidades locales.













M.G