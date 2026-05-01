ALCEC Esquel presentó a su nueva Comisión Directiva

El grupo de conducción tiene como meta principal dar continuidad a las tareas de prevención y acompañamiento que la institución desarrolla en la ciudad. El enfoque para estos próximos años estará puesto en fortalecer el vínculo con la comunidad y sostener los pilares de cuidado y concientización sobre la enfermedad, impulsando acciones solidarias que permitan asistir a quienes transitan este proceso.

La nueva estructura administrativa tiene a Liliana Tamame como presidenta y a Lucy Huichulef en el cargo de vicepresidenta. El equipo de gestión se completa con Elsa Noemí Castillo como secretaria, María Rosa Bigliani como prosecretaria, Ana Lía Jaquet en la tesorería y Liliana Bares como protesorera.

Por su parte, las vocalías titulares son ocupadas por Adrianne Gilles Arrol, Silvia Graciela Dawson y Lucía Inés Tamame, con el apoyo de las suplentes Daniela Chavero, Micaela Zapata Roberts y Beatriz Romeo. El órgano de fiscalización, encargado de la revisión de cuentas, quedó conformado por Alicia Guerra y María E. Freeman, quienes junto al resto de la comisión asumen el desafío de seguir construyendo una sociedad más solidaria.