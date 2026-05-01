-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 01 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ALCECEsquel
01 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

ALCEC Esquel presentó a su nueva Comisión Directiva

ALCEC Esquel presentó oficialmente a las integrantes de su Comisión Directiva para el periodo 2026–2029, conformado por un equipo que combina nuevas voluntades con la experiencia de quienes renuevan su labor solidaria. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El grupo de conducción tiene como meta principal dar continuidad a las tareas de prevención y acompañamiento que la institución desarrolla en la ciudad. El enfoque para estos próximos años estará puesto en fortalecer el vínculo con la comunidad y sostener los pilares de cuidado y concientización sobre la enfermedad, impulsando acciones solidarias que permitan asistir a quienes transitan este proceso.

 

La nueva estructura administrativa tiene a Liliana Tamame como presidenta y a Lucy Huichulef en el cargo de vicepresidenta. El equipo de gestión se completa con Elsa Noemí Castillo como secretaria, María Rosa Bigliani como prosecretaria, Ana Lía Jaquet en la tesorería y Liliana Bares como protesorera.

 

Por su parte, las vocalías titulares son ocupadas por Adrianne Gilles Arrol, Silvia Graciela Dawson y Lucía Inés Tamame, con el apoyo de las suplentes Daniela Chavero, Micaela Zapata Roberts y Beatriz Romeo. El órgano de fiscalización, encargado de la revisión de cuentas, quedó conformado por Alicia Guerra y María E. Freeman, quienes junto al resto de la comisión asumen el desafío de seguir construyendo una sociedad más solidaria.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Indumentaria, juguetes y artesanías: qué encontrar en la Galería de Emprendedores
2
 Búsqueda de paradero en Trevelin
3
 Fuerte operativo de búsqueda en Trevelin
4
 Comodoro: lo despidieron del circo, regresó y prendió fuego a la carpa
5
 QEPD Victoria Tranamil
1
 Hoy inicia la 2da Fiesta del Hongo en Esquel
2
 Roja por fuera y por dentro: novedad en la fruticultura de Río Negro
3
 Esquel, capital del turismo deportivo
4
 Inscripciones abiertas en la Facultad de Ciencias Económicas
5
 Vuelve a sonar la radio de Las Plumas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -