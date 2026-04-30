Conmoción en Puerto Madryn: despiden con profundo dolor a Adrián "Turu" Cardone

Un hombre de 56 años, identificado como Adrián "Turu" Cardone, falleció este martes tras sufrir una descompensación mientras practicaba windsurf en la costa de Puerto Madryn. La noticia generó un profundo pesar en el ambiente deportivo y en toda la comunidad madrynense.

El hecho ocurrió en la zona de la Bajada 8, en la parte sur de la ciudad. De acuerdo con los testimonios, el deportista se encontraba practicando foil —una variante del windsurf que permite elevar la tabla sobre el agua a mayor velocidad— cuando comenzó a sentirse mal. A pesar de lograr llegar por sus propios medios a la orilla, se desvaneció al salir del mar.

Tras el alerta, los guardavidas de la bajada intervinieron de inmediato con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Poco después, se sumó un equipo de emergencias médicas que continuó las tareas de asistencia con un desfibrilador y medicación. El deportista fue trasladado en ambulancia al Hospital Zonal Andrés Ísola, pero a pesar de los esfuerzos del personal de salud, ingresó sin signos vitales.

Adrián Cardone era una persona muy reconocida en la región. Vinculado durante muchos años al transporte turístico, ganó popularidad en el público local a través de su incursión en los medios. Fue conductor del programa de televisión "Mar, viento y meseta", emitido por Canal 12, donde se dedicó a difundir los paisajes, la fauna, los deportes de aventura y la cocina rural, con especial epicentro en Península Valdés.

Además de su rol televisivo, Cardone dejó una marca importante en el ámbito náutico. Se desempeñó como instructor de windsurf en el Club Náutico Atlántico Sud (CNAS), donde formó a numerosos navegantes y transmitió su pasión por el cuidado del mar. Actualmente, combinaba los deportes acuáticos recreativos con su trabajo de lavado de autos a domicilio. Provenía de una familia muy conocida en la ciudad, propietaria de un local nocturno sobre la calle Aaron Jenkins.

Desde el Club Náutico Atlántico Sud despidieron al deportista con un sentido mensaje: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Turu Adrián Cardone, quien fue instructor de windsurf del club y una persona muy querida por toda la comunidad náutica. Turu dejó una huella en el CNAS, transmitiendo su pasión por el mar y formando a muchos que hoy siguen navegando”.









M.G







