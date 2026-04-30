Indumentaria, juguetes y artesanías: qué encontrar en la Galería de Emprendedores

En pleno centro de Esquel, sobre la calle 25 de Mayo 783, la Galería de Emprendedores se ha consolidado como un punto de encuentro esencial para las familias locales que buscan impulsar sus negocios. Este espacio físico permite a artesanos, revendedores y productores dejar atrás la venta ambulante, las ferias al aire libre y los showrooms caseros, ofreciendo un lugar estable, cálido y cómodo especialmente de cara a la temporada invernal.

Detrás de cada puesto late una historia de perseverancia y reinvención. Muchos de los comerciantes comenzaron su camino en ferias locales como La Trochita o vendiendo a través de redes sociales en distintas localidades. Ese es el caso de Adriana Aravena, creadora de Malibu, quien dejó atrás once años de trabajo en repostería debido al aumento de los insumos para adentrarse en el rubro de la indumentaria familiar.

Asimismo, Gabriela, al frente de Canela Indumentaria, recuerda con orgullo sus años en las ferias donde era conocida por su eslogan de medias y calzones, y valora profundamente la posibilidad de tener su propio espacio. "Cuesta tener un lugar para los emprendedores. Muchas puertas se cierran, los alquileres e impuestos son caros, y que las chicas hayan iniciado con algo así, para nosotros es un boom", expresa Gabriela sobre el impacto de la galería.

El espacio ofrece un amplio abanico de productos para toda la familia. En el rubro de la indumentaria, los visitantes pueden encontrar opciones de ropa masculina, urbana e informal en el puesto 10 o en Nanu Modas, un emprendimiento familiar impulsado por Lucas con varios años de trayectoria en la región.

Para quienes buscan lencería y prendas íntimas, Psycho Scale, a cargo de Araceli Cretón, se destaca por su buena calidad y variedad de artículos. Esta propuesta se complementa con Canela Indumentaria, que también ofrece lencería, medias animadas, remeras y artículos para niños. Por su parte, Tiven Shop, llevado adelante por Tiziana Carrasco, suma una gran variedad de opciones de indumentaria y mantas.

Las compras para los más chicos se facilitan con el puesto de Liliana González y sus hermanas, que reúne una selección de juguetes, calzado y artículos escolares. La oferta se completa con un fuerte componente artesanal a través del puesto de Abuela Tejedora, encabezado por Graciela Lobos. Graciela, con años de trayectoria en la región, ofrece tejidos de lana de oveja hilados a mano y cerámica, compartiendo un espacio colaborativo que incluye productos de otros artesanos locales como mates y dulces.

Horarios de atención

La posibilidad de contar con un local fijo ha permitido a los emprendedores ampliar su franja horaria, facilitando la visita de trabajadores y vecinos que salen del centro. La galería recibe al público en los siguientes horarios:

Turno mañana: De 10:00 a 13:00 hs.

Turno tarde: De 16:30 a 21:00 hs.

El espacio no solo funciona como una vidriera comercial, sino como un lugar de encuentro donde predomina el trabajo colaborativo, la buena atención y el apoyo mutuo entre los comerciantes locales.







