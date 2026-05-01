Búsqueda de paradero en Trevelin

La División Policial de Investigaciones de Esquel difundió los datos de Demian Vande Linde, quien fue visto el jueves a las 12:30 horas en dirección al sendero Laguna Escondida. El hombre mide 1,95 metros, es de tez blanca, contextura delgada y tiene cabello corto y barba negra. Al momento de su desaparición vestía una campera negra y roja, pantalón oscuro, gorra blanca y llevaba una mochila verde militar. Se solicita a la comunidad que ante cualquier información se comuniquen al 101 o al teléfono 2945-556013.