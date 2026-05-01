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01 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Búsqueda de paradero en Trevelin

La Policía de Chubut pide información para hallar a un hombre de 43 años visto por última vez el 30 de abril en el Barrio Comercio, cuando se dirigía hacia el sector de Las Torres por la Ruta 34. 
Por Redacción Red43

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La División Policial de Investigaciones de Esquel difundió los datos de Demian Vande Linde, quien fue visto el jueves a las 12:30 horas en dirección al sendero Laguna Escondida. El hombre mide 1,95 metros, es de tez blanca, contextura delgada y tiene cabello corto y barba negra. Al momento de su desaparición vestía una campera negra y roja, pantalón oscuro, gorra blanca y llevaba una mochila verde militar. Se solicita a la comunidad que ante cualquier información se comuniquen al 101 o al teléfono 2945-556013.

 

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