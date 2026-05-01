Fuerte operativo de búsqueda en Trevelin

Desde la medianoche se activó el protocolo de búsqueda tras la desaparición de un vecino identificado como Demian Vande Linde. El director de Gobierno municipal, Marcelo Sosa, explicó que las tareas se desarrollaron inicialmente hasta la madrugada y se retomaron a primera hora de hoy. "Desde la medianoche se activó el protocolo de búsqueda", señaló el funcionario respecto al inicio de las acciones.

Las condiciones climáticas en la zona han dificultado el trabajo de las cuadrillas, ya que se registraron nevadas durante el rastrillaje nocturno. Esto obligó a los equipos a extremar precauciones en los sectores afectados por el temporal.

En el operativo participan más de 50 personas pertenecientes a Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional, Parques Nacionales, Policía del Chubut y Defensa Civil, además de voluntarios y personal municipal. La logística incluye el uso de cinco drones, buzos especializados y un avión aportado por Patagonia Bush Pilots para cubrir sectores clave como Las Torres, Laguna Escondida y campos del INTA.

Vande Linde fue visto por última vez ayer al mediodía cuando salía a realizar una caminata que, según estimaciones, duraría entre cinco y siete horas. Ante cualquier información útil, las autoridades solicitan comunicarse de inmediato al 101 o al teléfono 2945 556013.

E.B.W.