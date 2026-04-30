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Por Redacción Red43

Comodoro: lo despidieron del circo, regresó y prendió fuego a la carpa

El incidente ocurrió en el CirQue XXI, el mismo que estuvo en Esquel en marzo. Se trata de un exempleado desafectado por su carácter violento.
Por Redacción Red43

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Un grave incidente se registró en las instalaciones del CirQue XXI, ubicado en la intersección de la avenida Ducós y Perito Moreno, en Comodoro Rivadavia. Cabe recordar que este mismo circo estuvo instalado en la ciudad de Esquel durante el pasado mes de marzo. Un exempleado, recientemente desafectado de la empresa por "malos hábitos y carácter violento", regresó al predio e intentó incendiar la estructura.

 

El hecho ocurrió mientras el propietario del circo se encontraba en la dependencia policial radicando la denuncia por el despido del operario. En ese momento, empleados del lugar alertaron que el sujeto había ingresado a una carpa paralela a la principal y comenzado a quemar un conjunto de telas.

 

Los propios trabajadores del circo actuaron de inmediato para sofocar las llamas, logrando controlar el foco ígneo antes de la llegada de los Bomberos Voluntarios. El agresor intentó darse a la fuga, pero fue aprehendido por la Policía a escasas cuadras del lugar tras ser identificado por su vestimenta y características físicas.

 

El comisario Cristian Muleiro, segundo jefe de la Unidad Regional, explicó que al momento de la detención, algunos empleados intentaron arremeter contra el joven debido a la gravedad de la situación, pero el personal policial intervino para resguardar su integridad y trasladarlo a la comisaría.

 

Desde la administración del circo desmintieron versiones que indicaban que el atacante cumplía funciones de payaso. Según el propietario, el hombre ya había intentado ocasionar daños similares horas antes del incendio.

 

En el lugar trabajó personal de Criminalística realizando las diligencias de rigor. El sujeto permanece detenido a la espera de la audiencia de control de detención por el delito de daños e intento de incendio.

 

 

 

 


M.G

 

 

 

 

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