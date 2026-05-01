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01 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Más de 57.000 beneficiarios para el Boleto Estudiantil

El programa se consolida como una herramienta central para estudiantes, docentes y auxiliares en Chubut, con un crecimiento del 58 por ciento en las inscripciones respecto al inicio del año pasado. 
Por Redacción Red43

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El Ministerio de Gobierno destacó el alcance del Boleto Estudiantil Chubutense en este inicio de ciclo lectivo, logrando garantizar la gratuidad del transporte público para miles de personas. Según los datos oficiales, los estudiantes representan el 88 por ciento de los beneficiarios totales, lo que significa un alivio económico directo para las familias de toda la provincia en los distintos niveles educativos.

 

Durante los meses de febrero y marzo, el Estado provincial destinó una inversión superior a los 900 millones de pesos para sostener el funcionamiento del sistema. Uno de los cambios más importantes de este año fue la digitalización completa del trámite a través de la plataforma DINO, permitiendo que la gestión sea más ágil y se pueda realizar desde cualquier punto del territorio sin necesidad de traslados físicos.

 

 

 

La inscripción general mediante el asistente virtual de WhatsApp permanece abierta hasta el 30 de abril. Luego de esa fecha, las situaciones particulares serán atendidas a través de un correo electrónico específico de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, donde los solicitantes deberán adjuntar la documentación necesaria para obtener el alta fuera de término.

 

En el caso particular de Puerto Madryn, se implementó una mejora tecnológica que permite la renovación automática mensual del beneficio. Este avance evita que los usuarios locales tengan que asistir de forma presencial cada mes, solucionando una limitación que presentaba el sistema de la empresa de transporte en esa ciudad y simplificando el acceso efectivo al programa.

 

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