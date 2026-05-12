Aspirantes a bomberos de Esquel realizaron una intensa jornada de capacitación

Bomberos Voluntarios de Esquel informó que el pasado domingo el grupo de aspirantes a bomberos llevó adelante una exigente jornada de capacitación teórico-práctica, enfocada en fortalecer la preparación y el compromiso de quienes se encuentran en etapa de formación.

Durante las actividades se evaluó la capacidad de respuesta de los aspirantes, sus conocimientos y la actitud frente a situaciones de exigencia, en una experiencia que puso a prueba tanto lo aprendido como la vocación de servicio de cada participante.

Desde la institución destacaron que esta instancia representa solo el comienzo de un proceso de formación que continuará intensificándose a lo largo del año, con nuevas prácticas y entrenamientos orientados a garantizar la seguridad y la excelencia profesional.

“Estamos orgullosos de ver cómo crece esta nueva camada, forjando su identidad con disciplina, templanza y una profunda vocación de servicio”, expresaron desde el cuartel a través de sus redes sociales.

Además, remarcaron la importancia de la formación continua dentro de la actividad bomberil, entendiendo que la capacitación permanente es una herramienta fundamental para afrontar las exigencias de la profesión.

R.G