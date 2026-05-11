12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 11 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Alto Río PercyMaria Elisa Luppi
11 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Renuncia en Alto Río Percy: María Elisa Luppi dejó la presidencia de la Junta Vecinal

A través de un comunicado dirigido a los vecinos, la ahora exreferente barrial confirmó que su dimisión es indeclinable y se debe a razones personales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La comunidad de Alto Río Percy atraviesa un momento de transición institucional tras confirmarse la renuncia de María Elisa Luppi a la presidencia de la Junta Vecinal. La dirigente, que encabezó la comisión durante dos mandatos seguidos, comunicó su decisión al Ejecutivo Municipal el pasado viernes, calificándola como una postura "indeclinable".

 

En un mensaje cargado de agradecimiento pero también de firmeza ante las críticas, Luppi se dirigió a los vecinos para explicar los motivos de su alejamiento y realizar un balance de lo actuado.

 

"Les escribo para comentarles que a partir del viernes pasado presenté mi renuncia al Ejecutivo Municipal como presidenta de la Junta Vecinal", inició Luppi en su misiva. La exdirigente agradeció la confianza depositada por la comunidad cordillerana: "Lo hicieron en dos periodos consecutivos, algunos casi sin conocerme. En la anterior comisión, como en la actual, hemos gestionado todo lo que está a nuestro alcance".

 

Luppi manifestó su confianza en que, pese a su salida, los proyectos iniciados llegarán a buen puerto: "Seguramente en el periodo que queda hasta las próximas elecciones se irán concretando algunos de nuestros pedidos".

 

En otro tramo de su declaración, María Elisa Luppi hizo hincapié en la importancia del trabajo colectivo y respondió de forma indirecta a cuestionamientos sobre su labor. "Sin el aporte de cada uno no se podría haber concretado todo lo que hemos hecho en comisión. Me retiro, pero quedan integrantes con mucha fuerza y energía para culminar la gestión", aseguró.

 

Sobre las críticas recibidas, fue tajante: "Todos los aportes (sugerencias, quejas, críticas, etc.) ayudan. Lo que no ayuda es hablar sin fundamento, sin saber". En ese sentido, subrayó que toda la información sobre su administración es pública y está documentada.

 

"Mis compañeros de comisión tienen a mano toda la documentación que da cuenta de lo realizado y está a disposición de quien desee interiorizarse", concluyó, cerrando su mensaje con un deseo de "una bendecida tarde" para todos los habitantes del paraje.

 


 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Dos empresas ofertaron para viviendas del IPV en Esquel
2
 Él 60 años y ella 59: la pareja que fue detenida por tener sexo en un avión
3
 Escape de gas provocó un operativo tras la rotura de un caño durante una obra
4
 Olga Elena Echaves QEPD
5
 Está “emocionalmente mal” y desapareció: la mujer que buscan con drones y perros
1
 Renuncia en Alto Río Percy: María Elisa Luppi dejó la presidencia de la Junta Vecinal
2
 Comodoro: demoraron a los padres de Ángel López por realizar pintadas en un edificio público
3
 QEPD: Carmen Espinoza
4
 José María Carrión se recibió de Guardaparque Universitario en Esquel
5
 Vialidad Provincial: seleccionaron a los jurados populares para el juicio contra Pérez y Vinay
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -