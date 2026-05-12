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12 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

La Hoya abrió la venta online de pases para la temporada 2026

El centro de esquí ya habilitó la compra anticipada de pases a través de su página web para disfrutar de la próxima temporada invernal en Esquel.
Por Redacción Red43

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El Centro de Esquí La Hoya anunció la apertura de la venta online de pases para la temporada invernal 2026. Los tickets ya pueden adquirirse a través de la página oficial www.skilahoya.com, permitiendo a visitantes y turistas organizar con anticipación su viaje a la nieve.

 

Desde el complejo destacaron que la compra anticipada facilita el acceso a las pistas y evita demoras al momento de llegar al cerro. Una vez realizada la operación online, los usuarios reciben un código QR para retirar el pase ya activado en la Terminal de Ómnibus de Esquel —boletería 8— o directamente en la base del centro de esquí durante la temporada.

 

Ubicado a 13 kilómetros de Esquel, La Hoya continúa consolidándose como uno de los principales destinos invernales del país. Uno de los principales diferenciales del centro de esquí sigue siendo la calidad de su nieve. Gracias a su orientación sur, La Hoya conserva nieve seca y liviana durante más tiempo que otros centros de la región, lo que permite mantener buenas condiciones a lo largo de toda la temporada.

 

El complejo cuenta con 30 pistas para distintos niveles, ocho medios de elevación, 645 metros de desnivel y una altura máxima de 2.075 metros sobre el nivel del mar. Además, se complementa con la oferta turística y de servicios de la ciudad de Esquel.

 

La venta web de pases ya se encuentra habilitada y desde el centro de esquí invitaron a quienes planean viajar este invierno a asegurar su lugar con anticipación.

 

 

 

R.G

 

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